Podnět ke změně dala Komise pro regionální fotbal Fotbalové asociace České republiky, kterou tvoří všichni předsedové krajských fotbalových soutěží v Česku.

V čem tedy návrh komise spočívá? „Jeho kádrem je to, že by každá úroveň, resp. každý řídící orgán fotbalových soutěží v Česku, řídil dvě úrovně soutěží,“ prozradil Zima.

A hned byl také konkrétní. Pro Ligovou fotbalovou asociace, která spravuje profesionální soutěže, tedy první a druhou ligu, se nic nezmění. Řídící komise pro Čechy, resp. Moravu by spravovaly třetí a čtvrtou ligu, krajské svazy pátou a šestou ligu, a nakonec okresní svazy sedmou a osmou ligu,“ nastínil.

Některé soutěže by tak získaly nové názvy. „Ano, pro lepší přehled už by nebyly divize, přebory a třídy, ale ligové soutěže,“ potvrdil.

Jaké změny by tedy tento návrh přinesl? V návrhu pro třetí ligu jsou jedna skupina na Moravě a jedna v Čechách po šestnácti týmech. V současnosti přitom jsou v Čechách skupiny dvě, na Moravě sice jedna, ale pro změnu s osmnácti celky.

Ještě „drastičtější“ změnu by to přineslo pro současné moravskoslezské skupiny divize. Ty jsou nyní tři a od léta budou mít po šestnácti týmech. „Podle návrhu by byly na Moravě dvě skupiny čtvrté ligy po šestnácti týmech. Tak, jak tomu dříve bývalo dlouhá léta,“ říkal předseda KFS Vysočina.

Ten přiznal, že právě situace okolo čtvrté ligy bude složitá. „Tam to bude na sportovním úseku FAČR, který to případně bude muset rozseknout, protože naše komise je pouze poradním orgánem,“ uznal.

O jednu úroveň soutěží by přišly krajské soutěže. „Došlo by ke zrušení I. B třídy. Bylo pak na každém krajském svazu, aby navrhl, jak u něj pátá a šestá liga budou vypadat,“ popisoval.

V Kraji Vysočina už je jasno. „Výkonný výbor KFS navrhl, aby pátá liga, tedy současný krajský přebor, měl šestnáct účastníků. Šestá liga by pak měla tři skupiny po čtrnácti mančaftech. Ale je to stále pracovní návrh,“ zdůraznil.

Zima ovšem zdůvodnil, proč výkonný výbor na Vysočině schválil takové počty skupin a účastníků. „V páté lize zvýšení o dva týmy proto, jelikož chceme, aby postupující týmy už měly přípravu na divizi. Tři skupiny šesté ligy jsou jakýmsi kompromisem. Nyní jsou v I. A a I. B třídě čtyři skupiny. Poslat jich polovinu dolů nám přišlo moc, na druhou stranu chceme posílit okresní soutěže, proto budou tři skupiny.“

Také okresní svazy by měly nově spravovat pouze dvě ligy. Zde ale ještě může dojít ke změně. „Některé okresní svazy, kde je hodně klubů, by chtěly ještě devátou ligu, tedy zachovat IV. třídu. Vím, že třeba na Vysočině toto chtějí všechny okresy s výjimkou Jihlavy. Počítám, že s takovou výjimkou asi větší problém nebude,“ domníval se.

Chystané změny nejsou ničím, co přišlo jako blesk z čistého nebe. „O tomto už se v Komisi pro regionální fotbal jednalo dobře celý rok. Iniciativa směrem k tomu, aby se soutěže upravily a zkvalitnily, přišla z jižní Moravy. Navíc některé okresy mají málo klubů ve svých soutěžích, i na toto se přihlíželo,“ tlumočil Zima.

Pár dnů před vánočními svátky měla tato komise jednání, na němž měl každý krajský svaz tlumočit názor nejen kraje, ale také okresních svazů. A výsledek byl jednoznačný. „Všichni členové, bez jediné výjimky, tlumočili stanoviska svého kraje, že jsou jednoznačně pro to, aby se zmíněné změny uskutečnily,“ konstatoval.

V jakém horizontu by tedy mohlo k nové struktuře i změnám názvů soutěží dojít? „O horizontu jsme se ještě nebavili. Pořád jsme ve fázi, kdy jako první přišlo vyjádření krajů. Dále nás bude zajímat názor řídících komisí pro Moravu a Čechy, proto nechci nikterak předjímat.

Z logiky věci je ale jasné, že nejdříve se mohou změny uskutečnit teprve od sezony 2024/2025. „V to ale moc nevěřím, protože to by všichni museli být pro a muselo by se vše schválit už před začátkem příštího ročníku,“ dodal Zima.

Názor předsedy Řídící komise pro Moravu Pavla Nezvala na připravované změny přineseme čtenářům Deníku v následujících dnech.