A nejde podle něj jen o samotnou pohybovou stránku věci. „Sport, ten kolektivní stoprocentně, je přece také o spoluhráčích, partě lidí, kterou něco spojuje. Nějaké tréninky ve dvojicích, nadto ještě s rozestupy, ani toto nemohou nahradit,“ vysvětloval Zúbek.

Především směrem do budoucna vidí v tom, jak je sport v posledním roce omezený, velký problém. „Jde jak o dospělé, tak v první řadě také o mladé sportovce. Jakou asi budou mít motivaci, když posledního půlroku mohli trénovat pouze individuálně,“ položil otázku.

A ve svém hodnocení ještě dál pokračoval. „Troufám si říci, že ve fotbalu, ale vlastně ve všech kolektivních sportech, se z toho budeme obtížně a dlouho vzpamatovávat,“ naznačil.

Kormidelníka divizního lídra mrzela ještě jedna skutečnost. „Dlouhou dobu očekáváme vyjádření České unie sportu směrem k tomu, co vlastně dělat můžeme a co ne,“ postýskl si.

Česká unie sportu je v tom přitom svým způsobem nevinně. „Ano, protože oni čekají na podrobný výklad ze strany ministerstva zdravotnictví. To totiž nebylo schopné dodat nějaký rozklad jejich nařízení,“ upozornil

Také proto už před časem ztratil víru v to, že by se letošní fotbalová sezona alespoň částečně dohrála. „Dlouhou dobu jsem byl optimistou, ale teď už dohrání příliš reálně nevidím. Nejsem odborníkem, proto se nechci pouštět do nějakého většího rozboru situace. Proč se však nemůžeme při sportu venku bez omezení pohybovat, tomu skutečně nerozumím,“ dodal Zúbek.