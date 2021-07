V první půli tři inkasované branky, po změně stran další dvě. Tak vypadal sobotní přípravný duel proti třetiligovému Velkému Meziříčí z pohledu divizních fotbalistů FC Žďas Žďár.

Ke spokojenosti tak bylo na Bouchalkách daleko. „Vzhledem k množství chyb, které jsme v defenzivě předvedli, to asi nemohlo dopadnout jinak,“ mračil se trenér Žďáru Petr Nedvěd.

Pokud jde o ofenzivní část hry, neměl příliš co hodnotit. „Není moc o čem mluvit. Měli jsme jen pár náznaků, ale pořádnou příležitost žádnou,“ krčil rameny.

To šéf lavičky Velkého Meziříčí z výsledku velkou vědu nedělal. „Jsem rád, že se projevil rozdíl soutěže. Tak jednoznačný zápas, jak by se dalo soudit podle výsledku, to ovšem nebyl,“ sdělil Jan Šimáček.

ŽĎÁR N. S. - V. MEZIŘÍČÍ 0:5

Góly: Plichta 2, Puža, Demeter, Mirek Malata. Poločas: 0:3. Žďár n. S.: Jícha – Srnský, Vitásek, Peňáz – Pelikán, Zažímal, Sodomka, Kunstmüller, Severa – Šerý, Trojánek. Střídali: Henzl, Vokoun, Růžička, Přibyl, Požár. V. Meziříčí: Dubec – Puža, Mucha, Komínek – Dolejš, Šuta, Urbánek, Demeter, Vrba – Plichta, Mirek Malata. Střídali: Marek Malata, Sysel, Bouček, Vašíček.