"Již před časem jsem informoval vedoucí všech mužstev s tím, že nejpozději 18. dubna jim dáme vědět, jak to jarní částí vypadá. Dosud jsme ještě nemohli nic rozhodovat, uvidíme, jak se situace vyvine dál," naznačil člen štábu soutěže Martin Němec.

Vedení ligy je v první řadě závislé na tom, kdy znovu zahájí provoz školy v Česku. Již více než patnáct let se totiž boje ve dvou ligách odehrávají ve sportovním areálu žďárské druhé základní školy. "Plánovaný začátek na sobotu 2. května je určitě pasé, ale třeba závěr května ještě není vyloučený. K němu se nyní upínáme, pokud by padl, teprve poté bychom řešili, co bude dál. Pokud by se školy otevřely ke konci května, mohli bychom soutěže v červnu rozjet a dohrát je," vysvětluje pracovník dokumentace Žďárské ligy.

S dotčenou školou zatím prý jednání neproběhla. "Ještě jsme nesondovali, zda by nás případně na hřiště pustili i dříve, než by se rozjel provoz školy. Pro nás by ani nebyl problém, pokud by třeba česká vláda povolila sportovní akce do počtu třiceti osob na jednom místě, tomu bychom se uměli přizpůsobit," přemítá Martin Němec.

Celou soutěž by měli nejraději odehranou do konce června. "Pokud bychom mohli začít 23. května, tedy s třítýdenním skluzem, nebyl by to žádný problém. Během šesti sobot bychom ročník stihli dohrát do konce června. Pak je také možnost dohrát soutěž na podzim a od příštího ročníku ji hrát systémem jaro-podzim. S kluby to však není projednané, nyní se totiž nemůžeme sejít," postýskl si člen štábu soutěže.

Ve hře je samozřejmě také krajní varianta, tedy předčasné ukončení ročníku. "Pokud by se vůbec nezačalo hrát, musel by se celý ročník anulovat a začalo by se znovu od začátku. Nejsme však na jiné soutěže navázáni, takže nás nic netlačí. I na podzim by se zbytek ročníku dal odehrát, nejsme nijak limitováni," spíše odmítá možnost anulace ročníku Martin Němec.