V roce 2003, při výročí 75 let historie kopané v obci, vydal fotbalový oddíl SK Pernštejn Nedvědice svůj almanach. Podíleli se na něm Jiří Mitáš, Antonín Vojta, ale hlavní díl práce odvedl především Pavel Vejrosta. „V žádném případě si nechci honit tričko, ale v podstatě jsem na tom pracoval předešlých skoro dvacet let,“ přiznal Pavel Vejrosta, který je od roku 2001, již podruhé, předsedou fotbalového oddílu v Nedvědici.

Co vás přimělo k vytvoření takového díla, které má bezmála sto padesát stran?

V první řadě se sluší říci, že se považuji za zdravého pa-triota nejen Nedvědice, ale i širšího regionu. Zajímám se o historii, zabývám se genealogií, což je můj velký koníček. Díky ní jsem si třeba dohledal předky mé rodiny ze strany otce až do roku 1625.

Kdy jste s prací na této kronice klubu začal?

Dá se říci, že od poloviny osmdesátých let. V roce 1984 mě tehdejší funkcionáři vzali do výboru a pak mi všechno doslova hodili na hlavu a skončili. (směje se)

To nebyl zrovna snový začátek?

Cítili, že jsem do fotbalu zapálený, asi proto. A od té doby mi to, s menší přestávkou, zůstalo až dodnes. Ale musím mé předchůdce ocenit v tom, že si zakládali staré zápisy i všechna vydání týdeníku Vysočina, v němž se o klubu psalo. Já všechno začal třídit, sepisovat a výsledek znáte.

Z kterého období se informace sháněly nejhůř?

Největším oříškem byla léta 1945 až 1966. Z této doby jsem horko těžko sháněl informace v Moravském zemském muzeu i starých vydáních deníku Rovnost.

Čemu to přičítáte?

Ta doba byla nesmírně těžká, vždyť také spousta lidí skončila po roce 1948 ve vězení. Všichni měli úplně jiné starosti.

Období mezi světovými válkami nebylo tak obtížné?

Ani ne, protože jsem mohl využít vzpomínek pamětníka. Tím byl můj otec, který je ročník 1924 a paměť měl vynikající.

Jak moc problematické pro vás bylo psát o letech, v nichž už jste v klubu aktivně působil?

Přiznám se, že toto jsem nikdy neřešil, nemám ve zvyku si vymýšlet. Jsem sice patriot, ale řekl bych, že takový zdravý a umírněný. Za tím, co řeknu, si stojím. Ale samozřejmě, některé formulace jsem tvořil hodně opatrně. (usmívá se)

Jaká byla reakce veřejnosti na vydání klubového almanachu?

Veskrze pozitivní, žádnou negativní mi do očí nikdo neřekl. Snažil jsem se do něj dát co nejvíce fotek, ty pokaždé zaberou, možná i proto ta odezva.

V posledních letech se klubu daří na výbornou. Mládež vám mohou závidět i leckteré větší kluby v regionu, muži klepou na dveře krajské 1. A třídy. Z pozice předsedy klubu se na to asi dobře dívá…

Na srdci mě to samozřejmě hřeje. Zvlášť, když vím, co všechno se muselo vybojovat. Ne všichni v Nedvědici táhli za jeden provaz, někteří nám okopávali kotníky.

Co zpětně považujete za zlomový okamžik?

Určitě rok 2000. Pět let předtím od toho moje generace utekla a všechno se převedlo do Doubravníku. Před jedenadvaceti lety jsme začali klub budovat od začátku, především jsme vše vsadili na mládež.

Od vydání almanachu uplynulo už osmnáct let. Kdy se dočkáme nového vydání?

V roce 2028 klub oslaví sto let, takže za sedm let. Proto si průběžně dělám zápisky i pořizuji fotky. Klukům už jsem řekl, že pokud neskončím dříve, toto je nejzazší termín mého konce. (usmívá se)