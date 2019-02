Žďársko - Fotbalisté Herálce dokázali v 9. kole I. B třídy – skupiny B otočit nepříznivý vývoj zápasu v Křoví a připsat si překvapivé tři body. Hrálo se i další derby, ve kterém se nováček ze Štěpánova rozešel smírně s Rozsochami. Nepříjemně překvapila Vrchovina B, která prohrála na hřišti posledního Mohelna.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Bartoš

ŠTĚPÁNOV – ROZSOCHY 0:0

Štěpánov se jako nováček prezentuje v I. B třídě zápasy, ve kterých jsou k vidění gólové hody. V regionálním derby tomu ale tak nebylo. Svěřenci trenéra Miloslava Císaře si sice vytvořili opět kupu šancí, ale ani jednu neproměnili. V první půli zejména příležitosti Haraptsa, Veselského a Špatky skončily vedle Juračkovy branky.

Aktivně hrály i Rozsochy, ale Nepejchal ve štěpánovské brance se činil. Ve druhé půli měli navrch domácí, ale v cestě jim kromě Juračky stála ve dvou případech i branková konstrukce.

Rozhodčí: Nejedlý. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Štěpánov: Nepejchal – Hrubeš, Brázda (84. Jílek), Sedláček, Buček – Vrzal, Trojanovič, Kutnyk, Špatka – Haraptso (63. Jakub Veselský), Jan Veselský. Rozsochy: Juračka – J. Zítka, Kalvoda, T. Zítka, Navrátil – M. Bureš, Šafránek, A. Bureš (89. Šťastný), Padrtka (84. Pavel Bureš) – Petr Bureš, Ambrož (64. Holý).

KŘOVÍ – HERÁLEC ZR 2:3

Zpočátku to na překvapení nevypadalo. Po skrumáži poslal domácí do vedení Bartošek. Po půlhodině se pak hostující brankář nedorozuměl se stopery a Roštinský zvýšil náskok Křoví. Jenomže o dvě minuty později vyrovnal hlavičkující Šusták a ještě do poločasu stihl vyrovnat Okurka, který vyhrál vzdušný souboj s do té doby výborným Sárou.

Stejný hráč hned po příchodu z kabin výsledek otočil. Křoví se snažilo, ale obrovské šance zůstaly nevyužity.

Góly: 11. Bartošek, 31. Roštinský – 33. Šusták, 36. a 46. Okurka. Rozhodčí: Kamenský. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (68. Hořínek). Diváci: 100. Poločas: 2:2. Křoví: Sára – Suchomel, L. Němec, Kratochvíl, Hamřík – Káňa, Tichý, Šustáček, Bartošek – Roštinský, Bartošek. Herálec: Lossgott – Opluštil, Pavliš, Havlík, Šusták (85. Čejka) – Slováček (86. Skála), Ptaszek, Ptáček, Hořínek - Okurka (90. Gregor), Boguaj.

MĚŘÍN – TELČ 1:1

Zápas začal pro domácí šokem. Morong napřáhl z hranice vápna a nedal Syslovi šanci. Poté převzal iniciativu Měřín. Šance Robotky a Vokouna ale gólem neskončily. Vyrovnat se podařilo Heřmánkovi, který udělal kličku i brankáři. Velká šance přišla po Letmajerově centru, ale Šoukal přestřelil.

Také ve druhé půli byli domácí aktivnější. Jenomže jejich snahu přibrzdilo zbytečné vyloučení střelce Heřmánka. I přesto měl Měřín v závěru dvě šance. Sýkorův přímý kop Šoukalova tutovka šly ale nad branku.

Góly: 38. Heřmánek – 5. L. Morong. Rozhodčí: Jůn. ŽK: 1:3. ČK: 1:0 (71. Heřmánek). Diváci: 250. Poločas: 1:1. Měřín: Sysel – Letmajer, Doležal, Uchytil (46. Tvrdík), Chaloupka – Vokoun, Kolda (71. Marek), Sýkora, Šoukal – Heřmánek, Robotka.

MOHELNO – VRCHOVINA B 4:1

Pro domácí začalo utkání velmi nešťastně neboť již v 6. minutě prohrávali po brance hostujícího Follprechta. Zanedlouho nedal po hrubé chybě domácí obrany branku jeden z hostujících hráčů. Vyrovnáno bylo ve 14. minutě, kdy se po pěkné akci Ostrého prosadil Němec. Další branku vstřelili domácí hráči v 18. minutě, kdy se po akci Němce prosadil Ostrý a domácí vedli o jednu branku. Tímto rozdílem první poločas skončil.

Ve druhé půli se prosazovali pouze domácí hráči. Nejprve se trefil ve 46. minutě podruhé v utkání Ostrý, který využil ideální pas Vaníčka. Skóre zápasu uzavřel domácí Němec, který se trefil také podruhé v zápase. Domácí hráči si výsledek pohlídali a získali velmi důležité tři body.

Góly: 14. a 68. Němec, 18. a 46. Ostrý – 6. Follprecht. Rozhodčí: Fotr. ŽK: 0:4. Diváci 100. Poločas 2:1. Vrchovina B: Škorpík – J. Chrást, Daniel, M. Fagula, J. Skryja – Novák (71. Němec), Josífek, P. Poul, Kolarik (54. Němeček) – Follprecht, Mužátko.

