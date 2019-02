Herálec na jaře napodobuje svoji úvodní podzimní jízdu

Herálec - A pak, že nelze dvakrát vstoupit do téže řeky. Tedy alespoň jarní výsledky fotbalistů Herálce v krajském přeboru Vysočiny toto tvrzení vyvracejí. Po spanilé podzimní jízdě z úvodu ročníku to vypadá, že podobný scénář se bude opakovat i na jaře. Nevěříte? Stačí suchá řeč čísel. Tři utkání 7 bodů a skóre 5:0. „Prvořadý cíl v podobě záchrany jsme již na 99 procent splnili. Teď se chceme v tabulce dostat co nejvýše," plánuje herálecký kouč Jiří Skála.

O dva ze tří gólů se postaral pravý obránce Vojtěch Uchytil (druhý zprava). | Foto: Pavel Slavíček

Nejprve výhra 2:0 v Lukách nad Jihlavou, poté za stálé herní převahy „pouze" remíza 0:0 v Moravských Budějovicích a teď v neděli domácí výhra 3:0 nad Třeští. Jen málo mančaftů z krajského přeboru se může pochlubit podobnou bilancí. „Naše výsledky bych nikterak nepřeceňoval. Na jaře jsme zatím hráli s protivníky z dolní poloviny tabulky. Soupeři, kteří by nás měli skutečně prověřit, teprve přijdou. Musím však ocenit našeho nedělního protivníka, Třešť totiž na rozdíl od jiných přijela hrát fotbal," ocenil tým z Jihlavska Jiří Skála. Ani sympatický výkon však celku z jihu Kraje Vysočina bodový počin nepřinesl. Herálec měl po celý zápas znatelnou herní převahu se spoustou šancí. Nakonec využil tři z nich, hned dvakrát se prosadil obránce Uchytil. „Na hře obou krajů máme z velké části postavenou naši hru. Obránci i záložníci mají po těch letech již naučené automatismy, které se pak při utkání projevují. Myslím si, že konečný výsledek odpovídá průběhu hry. Hosté se dostali pouze ke dvěma nebezpečným situacím a to až za stavu 2:0," vypočítal kormidelník celku z městečka na pomezí Čech a Moravy. Po necelých dvou třetinách letošního ročníku patří úspěšnému nováčkovi páté místo, a nemusí zůstat jen při něm. Bodové rozdíly mezi vedoucí šestkou soutěže nejsou velké a při prozatímní fazoně Herálce může být ještě lépe. „Již před začátkem ročníku jsem tvrdil, že k jistotě záchrany bude potřeba 36 bodů. K této metě nám chybí ještě tři body, přesto si myslím, že jsme na 99 procent zachránění," tvrdí Skála, který by do konce sezony rád udržel minimálně současné postavení v tabulce. „Pokud bude kádr kompletní a budou se nám vyhýbat zranění, tak bychom toho mohli dosáhnout. Chceme vyhrát každý zápas, bez ohledu na to, zda hrajeme doma či venku. Pokud by z toho na konci ročníku bylo minimálně páté místo, byl by to super výsledek," říká Jiří Skála.

