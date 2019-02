Vysočina - Poslední čtyři kola krajského přeboru rozhodnou o tom, kdo si v příští sezoně zajistí účast mezi krajskou elitou. O jediné místo bojují tři týmy – Herálec, Světlá a Nová Ves.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Zatím nejvýhodnější pozici má havlíčkobrodský Herálec. Ten jako jediný dokázal o víkendu zvítězit, což se mu povedlo již potřetí v řadě, a vyhoupl se na nesestupovou pozici.

„Nakročeno je relativně dobře, ale nic ještě není jisté. Dokonce jsou ještě čtyři kola,“ neraduje se předčasně herálecký trenér Petr Kuchta mladší.

V následujícím kole přivítá Humpolec, který na rozdíl od svého soupeře třikrát po sobě nezískal ani bod.

„Sice prochází určitou krizí, ale zápas jistě bude mít fotbalový náboj, protože je to takové menší derby. Ale určitě každé utkání je hratelné,“ nebojí se Kuchta. Jeho svěřenci mají bytí či nebytí v přeboru ve vlastních rukách.

Zápas o šest bodů

Navíc hrají duel s konkurentem v boji o záchranu na domácí půdě. „S Novou Vsí se hraje o šest bodů,“ uznal herálecký kouč. S tím souhlasí i novoveský šéf lavičky Jan Nečas, ale zároveň je i trochu pesimistický. „Otázkou je, jestli ještě bude o co hrát. Naše situace je hodně vážná a naší poslední šancí je vyhrát s Havlíčkovým Brodem.“

„Doteď byla ještě nějaká naděje, ale čtyři body ztráta? V posledních kolech se ale ještě porveme,“ neskládá zbraně Nečas, který hlavní problém vidí v proměňování šancí.

„Nedáváme góly. Herně jsme soupeře i přehrávali, ale na vstřelení branky se strašně nadřeme a navíc v posledních utkáních jsou kluci v křeči.“

To Světlá je na tom o něco lépe. Sice je momentálně na spadnutí, ale na Herálec ztrácí pouhý bod. „Jenže máme těžký los. Ovšem pořád jsem optimista,“ věří světelský kouč František Polák, který po svých svěřencích chce, aby pro záchranu udělali maximum. „Ovšem v Budějovicích mi to chybělo, hlavně to srdíčko.“

Podle slov trenéra sklářů vše ještě zkomplikovaly výhry Velké Bíteše a Moravských Budějovic, kde právě jeho svěřenci prohráli 3:1. „Vím, že to jsou jen kdyby, ale když by nebodovaly, tak se jejich náskok zúžil na dva body a hned by o záchranu bojovalo pět týmů,“