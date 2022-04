Vůbec nechápu, co tím český fotbal získá! Pozor, podle mých informací už s podobným návrhem měla přijít také Komise pro regionální fotbal FAČR. Šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda je s tím prý okamžitě vyhodil. Ještě, že tak, chtělo by se říci.

Není to tak dlouho, co jsme tu měli „skvělý“ projekt samostatné soutěže juniorek ligových klubů. Jeho výsledek? Obrovská nula, navíc návrat těchto týmů udělal ve třetí lize a divizi šílenou paseku, kdy se tyto soutěže rozšířily, čímž se jejich kvalita ještě více rozmělnila. Člověk by si řekl, že jsme se z toho poučili, ale ono ne!

Aby si někdo nemyslel, že jen tak mluvím do větru. Na Slovensku, byť o polovic menšímu, ale jen mírně vzdálenému, před pár lety druhou ligu spojili se třetí a vytvořili dvě skupiny. Sami po třech letech zjistili, že je to totální úlet a vrátili se zpět k osvědčenému formátu.

Já samozřejmě nejsem proti změnám ve formátu a obsazení soutěží. Ale smysluplných a ku prospěchu celého českého fotbalu. A tou jedinou cestou, podle mého, je jejich zkvalitňování formou zúžení.

Třeba profesionální druhou ligu podle mě potřebujeme, já bych ji ale snížil na dvanáct týmů. Ty by odehrály základní dvoukolovou část, poté by se soutěž rozdělila na dvě skupiny, v nichž by si to týmy opět rozdaly ve dvou kolech o postup, resp. o záchranu. Přijde vám tento systém nedostatečně atraktivní?

Nejhorší situace je ovšem na vrcholu amatérského fotbalu. V něm zástupci každého druhého klubu, čest výjimkám, myslí pouze na svůj vlastní prospěch, co je v zájmu českého fotbalu, to je vůbec netrápí. A teď si do toho každý z nich přečte návrh, s nímž přichází trenér Csaplár, jehož řadu jiných názorů jinak docela uznávám. Co si asi pomyslí? Jen se zeptejte stabilního návštěvníka divizních zápasů na Moravě, co si myslí o jejich úrovni a kvalitě v posledních letech. Mění se, ale určitě ne směrem nahoru…