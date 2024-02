Směrem dopředu byli Letenští odvážní, vytvořili si nečekaně spoustu tutovek, jenže jejich zakončení bylo leckdy až hrůzostrašné. Každopádně aktivním pojetím, leckdy navrch vysokým presinkem, dělal český mistr svému soupeři velké problémy.

Ne nadarmo po utkání turečtí novináři přiznávali, že na něco podobného nejsou hráči Galatasaray z turecké ligy, rozhodně kvalitnější než je ta česká, zvyklí. Takový komentář byl jen potvrzením faktu, že Sparta zanechala v turecké metropoli hodně solidní dojem.

Snad ještě horší než zahozené tutovky ale byly šílené hrubky, po nichž Sparta inkasovala. Na této úrovni jen velmi málo vídané. Bohužel však neustále se opakující. Co je platné, že kapitán Krejčí má nezpochybnitelnou kvalitu, když pravidelně vytváří vzadu kiksy podobné tomu, jaký předvedl před druhým gólem Turků.

Je to škoda, remíza by byla do odvety cenným výsledkem. Vítězný gól v nastaveném čase pro mě staví před čtvrtečním zápasem v Praze do role mírného favorita turecký klub. Ten má zkušené individuality, které se umí právě v takových zápasech prosadit. A že umí kluby z jižní části Evropy šikovně natahovat čas, je všeobecně známá věc.

Dokáže mě Sparta příjemně překvapit?