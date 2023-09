Čtvrteční odvety posledního předkola evropských pohárových soutěží daly českému fotbalu naději na vybojování klíčového 15. místa v pořadí států pro přespříští sezonu 2025/2026. To totiž znamená účast pěti klubů v Evropě místo čtyř, z toho hned pro dva v Lize mistrů.

Ze čtyř českých klubů, které letos dostaly možnost se poměřit s celky z dalších koutů starého kontinentu, si cestu do skupinové fáze proklestil hned trojlístek z nich. Velice slušná bilance. Vypadla pouze pražská Bohemka, která ale dostala na svoji obnovenou premiéru v pohárech velice těžkého protivníka v podobě norského Bodö/Glimt.

Pražská Slavia ale zvládla obě předkola Evropské ligy, po počátečním tápání si cestu do skupiny Konferenční ligy suverénně zajistila Plzeň. Škoda Sparty, která rozhodně měla na to, dostat se do Ligy mistrů. Ale výborně zvládnutá čtvrteční odveta proti Dinamu Záhřeb mě naplňuje optimismem pro její boje v Evropské lize.

Nedávno jsem tu psal, že koeficient není cílem, ale jen prostředkem k úspěchu. A právě toto je onen příklad. Zmíněné patnácté místo zajišťuje nejen více míst pro české kluby, ale také výhodnější nasazení do letních předkol. V některých případech už také rovnou jistotu účasti v základních skupinách. Tedy možnost sportovního úspěchu, ale také, a to je nutno zdůraznit, záruku finančního profitu.

Také los základních skupin nebyl, podle mého, pro Plzeň, Spartu i Slavii nikterak krutý. V případě Slavie a Plzně věřím v jejich postup do další fáze. Letenský klub má ve skupině dva hodně náročné soupeře, ale v domácím prostředí je poslední dobou Sparta nesmírně silná, doufám, že toho na podzim využije.

Češi jsou zatím v pořadí států na 18. místě, ale jejich ztráta na Dánsko, Izrael, Ukrajinu a Norsko není velká. Navíc všechny tyto státy mají ve hře jen dva kluby oproti třem českým.

Pět klubů v pohárech, které má Česko zajištěno už pro příští ročník, je důležité také pro FORTUNA:LIGU, která díky tomu získává na větší atraktivitě. Teď už nezbývá, než pořádně držet palce.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2025/26):

Pořadí Země Koeficient Počet týmů letos/počet týmů ve hře

13. Srbsko 27,375 5/3

14. Dánsko 26,950 4/2

15. Norsko 26,625 4/2

16. Izrael 25,625 4/2

17. Ukrajina 25,600 5/2

18. Česko 25,050 4/3

19. Řecko 23,125 5/4