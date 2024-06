Každé vrcholné klání nejlepších fotbalistů dané doby přináší nové trendy do nejpopulárnějšího sportu světa. Ani letošní mistrovství Evropy není v tomto směru výjimkou.

Čeští fotbalisté (v bílém) málem v prvním utkání základní skupiny Eura urvali body proti favorizovanému Portugalsku (červené dresy). Nikoliv ovšem útočnou hrou. | Foto: Deník/Petr Tomeš

Fotbalové Euro má za sebou kompletně odehraná dvě kola. To už je dostatek zápasů na to, aby se dal vyjádřit nějaký trend, které vrcholné klání evropských hvězd přináší. A ten je pro mě vyloženě pozitivní, na evropském šampionátu vítězí týmy, které hrají ofenzivně.

Nějaká vyčkávací taktika, hra na jistotu, neřkuli snad „prešovský beton“ už nemají v dnešní době na této úrovni šanci na úspěch. A je to dobře. Ano, stále platí, a myslím, že to se nikdy nezmění, že můžete uspět i ne s těmi nejlepšími hráči, ale perfektní organizací hry, taktickou vyzrálostí a rychlým přenášením hry. Stručně shrnuto maximální aktivitou.

Ale dokázat tak neuvěřitelného úspěchu, jaký se podařil v roce 2004 Řecku stylem totální destrukce, to už se bude jen sotva opakovat. Všichni čeští trenéři, hlavně ti u mládeže, by si měli vzít z tohoto mistrovství názorný příklad. Podporovat kreativitu a myšlení hráč, to je heslo dne…