Hotovo, konec. Asi jako každý Čech, Moravan či Slezan, jsem i já ve středu večer držel palce českým fotbalistům v utkání proti Turecku o postup do vyřazovací části Eura. Po prohře 1:2 se ale brána osmifinále pro svěřence trenéra Ivana Haška uzavřela. Smůla, výkony sudích, zranění,…

Takové důvody velkého neúspěchu, spíše výbuchu v podobě posledního místa ve skupině, jsem slyšel a četl okamžitě po středečním utkání. No, jestli se bude hodnotit tímto způsobem, tak se česká reprezentace z místa nepohne. Příčiny krachu jsou jinde. Zkusím jich pár nalézt.

PŘÍSTUP K SOUPEŘŮM

O nepostupu prý rozhodl zápas s Gruzií, kde jsme jen remizovali. Nevím, sice jsme proti outsiderovi měli herní převahu, ale kdyby dali Gruzínci v posledních vteřinách gól z tisíciprocentní šance, ani pes po nás neštěkl. Klíčový bod pro poslední zápas ztratili Češi v úvodním duelu s Portugalskem. A v tom je vlastně zakopaný pes.

V české kotlině se dopředu nalajnuje, kdo je favorit, kdo je outsider a podle toho mustru se pak k zápasům přistupuje. Doslova zbaběle proti Portugalcům, proti nimž naopak Gruzie, a čert vezmi fakt, že už Jihoevropané měli postup jistý, ukázala, jak na to. Myslí si někdo, že by Češi zdolali Portugalsko, být na místě Gruzínců? Já tedy ne, protože to chce hrát fotbal s patřičným entuziasmem. Kdežto tady se všechno dopředu propočítá, pak si řekneme, že hrát otevřeně stejně nemá cenu a je z toho klasická česká přetaktizovaná matlanice. Takhle už se ale dobře dvě dekády na nejvyšší úrovni nehraje…

Takové šampionáty přináší překvapení, jde jen o to, jak se k tomu přistoupí. Papírové předpoklady jdou úvodním hvizdem šampionátu do koše. Ukaž, jak jsi na tom teď a tady, a mohou se dělat nové prognózy.

Vsadil by si někdo na to, že Rakouskou vyhraje v konkurenci gigantů Francie a Nizozemska skupinu? Nebo že maličké Slovinsko postoupí, když proti Dánsku, Srbsku, a hlavně Anglii ani jednou neprohraje? Kdo se bojí, se.. v síni, říkalo se. A ve fotbalu to platí dvojnásob.

FATÁLNÍ HRUBKY

Je v podstatě úplně jedno, jaký fotbal hrajete, když se dokážete sami potopit svými šílenými kiksy. A Češi je bohužel neustále opakují a jsou za ně, většinou, trestáni. Klasika je druhý gól od Portugalců v nastaveném čase. Nejprve čtyři hráči lamentují nad nepísknutým faulem na Douděru, čímž vypadnou ze hry. Soupeř dostane balon na pravou stranu u naší šestnáctky, kde zase Coufal, místo aby soupeře „vyhrnul“ k jeho vlastní brance, letí tak, že by snad vyběhl až na střechu. Centr, gól, prohra a je vymalováno.

To samé první gól od Turků. Staněk skvělým zákrokem vyrazí střelu, navíc se zraní. Následuje kiks od Hložka, který může balon odkopnout do autu, na roh, prostě kamkoliv do bezpečí. Ne, on jej vrátí soupeři na vápno. Výsledek? Další střela, gól, prohráváme 0:1. Druhá věc je chování Staňka. Neříkám, že je to jeho chyba, ale umí si někdo představit, co by při takovém zranění udělal třeba gólman Turecka? Jsem si jistý, že by se válel na zemi, mával by zdravou rukou na všechny světové strany a sudí by ještě před dalším zakončením hru přerušil, případně gól ani neuznal.

DISCIPLÍNA

Rozhodující zápas dohrávají Češi od 20. minuty v deseti. Ponechme stranou výkon sudích, to je kapitola sama pro sebe, ale o našem osudu nerozhodli. Nezdá se vám to jako obehraná písnička? Důležitý zápas, nachystaná taktika a české týmy jdou ještě v první půli do deseti. Jen namátkou ty nejčerstvější příklady. Česká reprezentace loni na podzim v kvalifikačním utkání v Albánii, nebo teď na jaře pražská Slavia v obou osmifinálových duelech Evropské ligy proti AC Milán.

Po opadnutí prvních vášní se ale pokaždé muselo uznat, že to byly, vzhledem k současným pravidlům, naprosto oprávněné červené karty. A to se vlastně oklikou vracíme k oněm fatálním hrubkám. Ne, českou reprezentaci z mistrovství Evropy nevyřadila smůla, nedostatek štěstí či sporné výroky rozhodčích. Byla to pouze nižší kvalita v okamžicích, které jsou pro konečný výsledek určující.