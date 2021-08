Atraktivního soupeře pro první kolo MOL cupu si žďárští fotbalisté vybojovali červencovým vítězstvím v předkole nad divizním rivalem ze Ždírce nad Doubravou 5:2.

A na středeční utkání se rovněž patřičně těší. „Nejen já, ale i všichni kluci v kabině, jsme ze jména našeho protivníka nadšení. S věhlasným klubem jako je Zbrojovka se nehraje každý rok,“ připomněl motor středové řady FC Žďas Čestmír Vitásek.

O tom, že by v kabině týmu byl nějaký velký fanda klubu z jihomoravské metropole ovšem neví. „U nás se to spíše dělí na příznivce Sparty a Slavie. To ale na našem nadšení nic nemění. Doufám, že nastoupí co nejvíce hráčů z áčka Zbrojovky, ať nás skuteční profíci co nejvíce prověří,“ neskrýval.

Odchovanec Žďáru věří, že se týmu, který ještě před třemi měsíci působil v naší nejvyšší soutěži, dokáže se svými spoluhráči co nejvíce vyrovnat. „Musíme hlavně chytnout začátek zápasu, aby bylo o co hrát. Pokud bychom totiž inkasovali nějaké rychlé góly, už by to pro nás bylo nesmírně složité,“ uvědomoval si.

Přesně tento scénář se celku z města pod Santiniho Zelenou horou podařilo naplnit před třemi lety ve stejné fázi české pohárové soutěže. O své výhře 2:0 rozhodla Zbrojovka dvěma vstřelenými góly až po změně stran.

Hráči Žďáru tehdy svého soupeře pořádně potrápili. „To, o čem jsem před chvíli hovořil, se nám posledně povedlo. Hráči Zbrojovky se takřka nedostávali do vyložených příležitostí, poctivě jsme s nimi běhali. Až po pauze se projevil rozdíl v tom, že oni trénují devětkrát týdně, zatímco my pouze dvakrát nebo třikrát,“ usmál se Vitásek.

Do utkání nehodlá jít v roli obětního beránka. „Do žádného zápasu, i proti sebelepšímu soupeři či velkému favoritovi, nejdu odevzdaný. Proto i ve středu do něj půjdu s cílem vyhrát a Zbrojovku vyřadit. Pro nás by bylo obrovským úspěchem už jen to, pokud bychom zápas dovedli třeba do prodloužení,“ přiznal.

Pomoci by svěřencům trenéra Petra Nedvěda mohlo také domácí prostředí. V srpnu 2018 dorazilo na Bouchalky více než dvanáct stovek natěšených diváků! „Tehdy jsme z toho byli všichni příjemně překvapení. Nečekali jsme, že by mohlo přijít přes tisíc diváků. Bylo ale parádní hrát před takovou kulisou,“ vzpomínal.

Na pohárový souboj se Žďár naladil výhrou 5:2 nad Havlíčkovým Brodem v úvodním kole letošního divizního ročníku. „To je pravda. Především střelecky nám to nyní jde. V posledních třech zápasech jsme pokaždé vstřelili pět branek. Snad jsme si něco schovali i na Zbrojovku,“ sdělil.

Podobnou divočinu, v jakou se zápas s Brodem svrhl, by si ovšem rád odpustil. „U nás je to takhle pořád, ještě jsem tu nezažil klidný zápas. Byť vedeme o dva či tři góly, sami si dokážeme zápas zkomplikovat. První půli s Brodem jsem suverénně ovládli a zaslouženě jsme vedli 2:0. Ačkoliv jsme si to o přestávce připomínali, stejně jsme nechali soupeře vyrovnat. Naštěstí jsme zápas ještě dokázali strhnout na naši stranu,“ oddechl si Vitásek.