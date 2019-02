VYSOČINA - Dny nejistoty jsou u konce. Hartvíkovice v 29. kole divize D prohrály na domácím hřišti v záchranářském derby se Žďárem a jako jediný tým z Vysočiny soutěž opouští.

Zklamání. Miloš Neumann byl jedním z mála hráčů Hartvíkovic, kteří na jaře snesli divizní měřítko. Trenér Jiří Hajský (vlevo) děkuje svému svěřenci za předvedený výkon. | Foto: Martin Mutl

Hosté drtivým výsledkem zachránili zpackanou sezonu a v konečném zúčtování jim patří lichotivé osmé místo.

Hartvíkovice - Žďár 0:4

„Dneska jsme na to neměli,“ pronesl po zápase zklamaný hartvíkovický trenér Jiří Hajský. Ze začátku zápas nahoru dolů rozhodla především žďárská produktivita. Zatímco Fraňka po trestuhodném zaváhání Šindelky vychytal skvělý Pospíchal, chyba hartvíkovických zadáků skončila gólem Vomely. Na jeho tečovanou střelu totiž Chalupa neměl nárok.

Hned vzápětí mohl kontrovat Chládek, ale jeho hlavička jen těsně minula branku. „Ze začátku jsme neproměnili dvě dobré příležitosti a ze špatného odkopu obránců inkasovali,“ vysvětloval hartvíkovický kouč Hajský.

Jeho tým mohl už v prvním poločase několikrát srazit do kolen Josef Bojda. Nejdřív ale neproměnil svůj únik. Poté zase uvolnil elegantní patičkou Zedníčka, jenže ani on neměl správně seřízená mířidla. Žďárský kapitán Zedníček ale ještě před přestávkou ukázal svou přednost. Jen trošičku prostoru s míčem na rohu velkého vápna mu stačilo k tomu, aby svou ukázkovou obstřelovačkou přidal pojistku do kabin.

Po přestávce mohl oživit hartvíkovické naděje Neumann, jenomže jeho projektil opět vyřešil Pospíchal. Domácí poté začali riskovat a jejich obrana se proměnila v dálnici pro sólové nájezdy Zedníčka a Šimoníčka. V obou případech se ale vytáhl gólman Chalupa.

Hartvíkovice z rizika vytěžily pouze šanci Fraňka po průniku Vybírala. Prvně jmenovaný ovšem z jednoznačné tutovky netrefil branku. Čtyři minuty před koncem tak přišel trest. Po rohu Vomely se do vzduchu pověsil Zedníček a hlavou zvýšil na rozdíl třídy. Žďárskou euforii podtrhl v nastavení po úniku střídající Karásek.

„Rozhodla naše produktivita. Proměnili jsme šance. Ale to se nám mělo podařit už minulý týden s Třebíčí,“ řekl k zápasu žďárský kouč Petr Nedvěd.

Góly: 16. Vomela, 45. a 86. V. Zedníček, 90. Karásek. Rozhodčí: Proske - Viščor, Kotík. ŽK: 1:0 (M. Zedníček). Diváci: 150. Poločas: 0:2. Hartvíkovice: Chalupa - Bdžoch, Michal Vodička, Chládek, M. Zedníček (46. Bernát) - Vybíral, Kašpar, Novotný, Matějek - Neumann, Franěk. Žďár: Pospíchal - Šindelka, Heide, Zich - Bratršovský - Šimoníček, Chmelíček, Vomela, Sáblík - V. Zedníček, Bojda (78. Karásek).