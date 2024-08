I když její konkrétní podoba není ještě zcela jasná, pro posílení nižších soutěží je potřeba zúžit či úplně zrušit některé ligy. „Byl bych pro, protože chybí hráči, funkcionáři i rozhodčí," za všechny shrnul předseda fotbalu na Havlíčkobrodsku Luboš Vaněk. Celý rozhovor s ním je TADY.

Předseda okresního fotbalu na Třebíčsku Radek Zima je z titulu své funkce předsedy Krajského fotbalového svazu Vysočina jedním ze spoluautorů navrhovaných změn, které připravila komise pro regionální fotbal. Jeho názor je jednoznačně pro, současně ovšem naživo vidí, jak složité bude plánované novinky, tedy zúžení skupin 4. ligy a zrušení třetího stupně soutěží na krajích, prosadit.



To ostatně potvrdil. „Jediná novinka, která se uskutečnila, proběhla v názvosloví soutěží. Já jsem rozhodně pro uskutečnění těch plánovaných změn, ale co se týká našeho okresu, kde máme hodně mančaftů dospělých, u nás by určitě zůstal trojstupňový systém, protože máme kategorie naplněné," prozradil Zima. Celý rozhovor s ním je TADY.

Na Havlíčkobrodsku mají jasno. „Byl bych pro, protože chybí hráči, funkcionáři i rozhodčí. Rozumím ale tomu, že sice v klubech reptají, ale pokaždé chtějí tu vyšší soutěž dál hrát a bojují o to až do konce. Pro okres by to znamenalo, by k nám přišly některé kluby ze zrušené sedmé ligy. Jedinou změnou, kterou se nyní podařilo prosadit, je změna názvosloví soutěží, ale to bude zřejmě asi tak všechno," byl trošku skeptický předseda OFS Havlíčkův Brod Luboš Vaněk.

Ohledně restrukturalizace soutěží je také předseda OFS Jihlava Jindřich Skočdopole skeptický: „O ní se mluví už několik let a stále to není úplně jasné. Ta restrukturalizace musí začít seshora. Upřímně si myslím, že okresů se to nedotkne. Jestli se to jmenuje sedmá nebo osmá liga, tak je to pouze o názvu.” Celý rozhovor s ním je TADY.

Dodává, že nejvíce se změny dotknou „divizních soutěží, neboli současné čtvrté ligy, protože na Moravě jsou tři, v Čechách jsou dokonce dvě české ligy a tři divize.” Celkově je přesvědčen, že prosazení této restrukturalizace nebude snadné: „Nevím, jak se to podaří kompletně prosadit, budou rozhodovat individuální zájmy klubů a já nejsem plně přesvědčen, že se to podaří dotáhnout do konce.”

Předseda OFS Žďár nad Sázavou upozornil na jeden možný problém. „Bylo by to rozhodně přínosné, do okresu by se vrátily některé oddíly. Na druhou stranu by tak bylo více zápasů, které by ovšem neměl kdo pískat. Třeba desátá liga by zřejmě musela mít dvě skupiny. Kdybych to shrnul, nejsem úplně proti, ale nejsem ani vyloženě pro. Jsem tak na půli cesty, navíc nyní tahle věc trošičku spí a není k ní tolik informací," sdělil Jaroslav Beneš. Celý rozhovor s ním je TADY.