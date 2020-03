Třiatřicetiletý stoper se na začátek jarních odvet těšil. „Mrzí mě to hodně, protože jsme zimní přípravu začínali už v půlce ledna. Kromě dvou týdnů, které jsem vynechal kvůli zraněnému kotníku, jsem se cítil dobře a na soutěž jsem se opravdu těšil,“ potvrdil zkušený obránce.

Navíc to jeho celku v přípravných utkáních docela šlo. „Výsledkově se nám dařilo, ale bylo to hlavně proti týmům z krajského přeboru. V těch utkáních to bylo spíše o tom, zda se dokážeme gólově prosadit. Prostě jsme v nich jen splnili roli favorita,“ nepřeceňoval Šindelka zimní úspěchy.

Opatření v souvislosti s ko-ronavirovou pandemií prý rozhodně nepodceňuje. „K té situaci snad ani není co dodávat. Zdraví nás všech stojí na prvním místě. Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet, podle toho se uvidí. Je ale jisté, že to může trvat dlouho,“ uvědomuje si stoper Žďáru.

Chystá se každý sám

Trenér FC Žďas Petr Nedvěd nařídil svým ovečkám na konci minulého týdne několikadenní volno. Poté se uvidí, co bude dál. „Bylo nám doporučeno trénovat individuálně a udržovat se v kondici. Prostě dělat všechno pro to, abychom nepřišli o fyzičku, kterou jsme v průběhu zimní přípravy natrénovali,“ popisuje Jakub Šindelka.

A jak s individuální přípravou začal hned o uplynulém víkendu? „Řekl bych, že poměrně zostra. Celý víkend jsem se věnoval „přírodní“ posilovně se dřevem. Jinak se ale samozřejmě budu snažit nějak udržovat v kondici. To znamená nějaké výběhy, strečink, posilování, možností je několik.“

Řízný bek, který letos oslavil Kristova léta, ale příliš nevěří v to, že by se v tomto ročníku fotbalové soutěže ještě rozběhly. „Zatím, když vidím, jak se celá situace okolo koronaviru vyvíjí, tak si myslím, že se ročník nedohraje. Asi se budeme inspirovat u okolních států, kde soutěže už dokonce zrušili,“ sdělil Šindelka.

Nemají kde trénovat

Hraničním termínem je pro něj polovina dubna. „Pokud by vláda a FAČR rozhodly, že se v tu dobu může začít hrát, tak věřím, že by se to dalo stihnout. Hrálo by se až do konce června, plus nějaká vložená středa. Je ale otázkou, jak se k tomu postaví ještě první i druhá liga. Strašně těžko se cokoliv předpovídá.“

Divizní fotbalisté Žďáru nemohou společně trénovat ještě z jednoho důvodu. Ve městě jsou totiž od pátku uzavřená všechna sportoviště, včetně tří fotbalových hřišť v areálu na Bouchalkách. „V této výjimečné situaci je to pochopitelné rozhodnutí. Pokud se to brzy nezmění, znamená to pro nás jedinou možnost. Zajistit si hřiště v některé z okolních vesnic,“ tvrdí Jakub Šindelka.