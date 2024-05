Potřetí v řadě má Zaměstnanecká liga Deníku na Vysočině stejného vítěze. V základním kole fotbalového turnaje se tentokrát ve Velké Bíteši utkaly společně týmy z jižní Moravy a Vysočiny, ovšem nejlepší byl zase Agrostroj Pelhřimov.

Stupně vítězů Zaměstnanecké ligy Deníku ve Velké Bíteši. | Video: Lenka Kudrnová

Borci ve žlutočerné kombinaci se však ve finále nadřeli víc než v minulých ročnících, hráči výběru Kyocera AVX jim srdnatě vzdorovali, přesto Agrostroj opět získal vítěznou trofej pro výhře 3:2. „Jsme rádi, že jsme znovu vyhráli. Možná jsme se v závěru trochu strachovali, ale uhráli jsme to v pohodě,“ usmíval se Jan Homolka, kapitán Agrostroje Pelhřimov.

Kyocera sice v závěru snížila na rozdíl jediné trefy, víc však už nestihla. „Bylo vidět, že hráči Agrostroje jsou sehraní, hrají spolu nějaký čas, zatímco my jsme neměli ani jeden trénink. Vzhledem k tomu to bylo docela slušné,“ povídal Josef Šídlo, kapitán Kyocery.

Jelikož se v jednom turnaji spojily dva kraje, do dalšího kola Zaměstnanecké ligy Deníku postoupili oba finalisté. „Splnili jsme cíl, což byl postup do dalšího kola, finále jsme si šli pak jen užít. Známe se spíš z práce než ze hřiště. Věřím, že příště to bude lepší jak u piva, tak na hřišti,“ slíbil Šídlo.

Agrostroj Pelhřimov v loňském roce došel až do celostátního finále, kde podlehl Vysoké škole technické a ekonomické České Budějovice 2:5. Na nejvyšší příčky míří také letos. „Ambice jsou pořád stejné. Druhé místo bylo nádherné, užili jsme si to,“ řekl Homolka.

Bronzové medaile bral výběr společnosti ACO Industries Přibyslav. Nováček soutěže v duelu o třetí příčku zdolal První brněnskou strojírnu Velká Bíteš 4:1. „Nakonec spokojenost. Jeli jsme sem pro horší výsledek, takže jsme rádi za třetí místo. V zápase o třetí nám zbyly ještě nějaké síly a byli jsme prostě lepší,“ radoval se kapitán ACO Industries Jakub Sibera.

Účast na turnaji si spolu se svými spoluhráči pochvalovali. „Všichni jsme si to užili moc. Nemuseli jsme do práce, takže paráda,“ ušklíbl se Sibera.

Stejní soupeři se potkali také v základní skupině B, kde První brněnská strojírna podlehla týmu ACO Industries těsně 1:2. Boj o bronz vyzněl výraznějším rozdílem. „Na turnaji jsme se snažili co nejlépe reprezentovat zaměstnavatele. Vždy jdu na hřiště s cílem vyhrát, ale ne vždy se to podaří,“ poznamenal Ondřej Loup z První brněnské strojírny.

V dramatickou přetahovanou se proměnil duel o pátou příčku, v němž celek SixPointTwo vedl už o tři branky, přesto S.N.O.P dokázal srovnat na 4:4. V penaltovém rozstřelu však uspěli hráči SixPointTwo. „Když jsme vedli, nečekal jsem, že vítězství budeme muset urvat až v penaltách, ale měli jsme letos dobrý tým. Naše HR udělalo dobrý kus práce, nabralo i nějaké fotbalisty,“ smál se Miloslav Páša ze SixPointTwo.

Ani postup ze skupiny pro jeho výběr nebyl tak daleko. „Mysleli jsme, že postoupíme. V prvním zápase jsme vedli, ale pak jsme si nechali dát čtyři laciné góly a prohráli. I tak naše hra vypadala o hodně líp než minulá kola. Bylo to super, tmelíme kolektiv a těšíme se zase příští rok,“ dodal Páša.

S.N.O.P i přes srdnatý výkon v posledním duelu zakončil turnaj na šesté příčce. „Poslední zápas jsme prohrávali 1:4 a srovnali na 4:4. Škoda těch penalt, ale nevadí, i šesté místo je dobré. Dost lidí nám chybělo oproti minulému roku, navíc úroveň byla vyšší. Turnaj jsem si užil, hlavně jsem nemusel do práce,“ culil se Patrik Lichý, kapitán týmu S.N.O.P.

Sedmou příčku obsadil v Zaměstnanecké lize Deníku celek GEIS CZ, který před rokem ve finále vzdoroval Agrostroji Pelhřimov. Start na turnaji berou jeho hráči jako příjemné zpestření. „Rád se účastním turnajů a když k tomu připočítám fakt, že jsme pracovní kolektiv fotbalistů, tak to bylo jasné. Jsme velká firma a když tato možnost z centrály přišla, neváhali jsme a šli do toho,“ popsal Miroslav Lakatoš, co vedlo výběr GEIS CZ k účasti v klání.

Finalisté z Velké Bíteše se tedy těší na regionální kolo, ostatní celky zase mohou spřádat plány na další ročník.