Začátek je naplánován na 17.00. Rodiče mohou přivést své děti ročníků narození 2009 až 2014 do klubu, který patří mezi špičku v práci s mládeží v celém regionu Vysočiny.

„Již od ranních devíti hodin máme navíc připravený program pro všechny žďárské školky, kde pod vedením našich trenérů a divizních dorostenců si nejmenší děti mohou celé dopoledne hrát s míčem a vyzkoušet pohybovou průpravu,“ vysvětluje sekretář mládeže klubu z města pod Santiniho Zelenou horou Petr Procházka.

V klubu všechny příchozí přivítají proškolení trenéři s licencemi UEFA A nebo UEFA B. Odpolední části náboru se také, mimo jiných, zúčastní reprezentantka České republiky do devatenácti let Simona Novotná. Ta vede v klubu nejmenší adepty kopané, což jsou předškolní děti ve věku pěti a šesti let.