Šesti získanými body si výrazně pomohla i Svratka, která by se už o záchranu bát neměla. Na druhou výhru v sezoně dosáhl FC Orel, který se díky tomu posunul na 9. místo.

Ostatní mužstva ztrácela. Poslední je po víkendu Dipar CF, jenž jako jediný nedal během soboty gól, přesto urval jednu cennou remízu.

Ve druhé lize se suverénní Kentauři na jubilejní desáté vítězství v řadě nadřeli, Autobus Club porazili těsně 3:2.

1. LIGA

Výsledky 7. kola: Dipar CF – BKS 0:0, Dipar CF – Kozel Team 0:2, BKS – FC Benjamin 2:3, Here for beer – Kozel Team 0:9, Alko – FC Benjamin 1:5, Here for beer – FC Orel 1:4, Alko – Sosáci 1:2, La Bomba – Mič. Svratka 0:2, Sosáci – La Bomba 9:2, Mič. Svratka – FC Orel 2:1.

1. Kozel Team 12 11 0 1 69:11 33

2. FC Benjamin 12 8 3 1 52:14 27

3. Sosáci 12 8 1 3 49:21 25

4. FC Rapid 10 7 2 1 41:22 23

5. Alko 12 5 2 5 25:27 17

6. Mičego Svratka 12 5 2 5 24:28 17

7. BKS 12 4 4 4 24:27 16

8. Here for beer 12 2 2 8 22:49 8

9. FC Orel 12 2 1 9 18:56 7

10. La Bomba 12 2 1 9 15:56 7

11. Dipar CF 12 1 2 9 15:43 5

Kanonýři: 28 – Dominik Havlík (FC Benjamin). 14 – David Zeman (Kozel Team). 12 – František Fiala (BKS).

11 – Aleš Stejskal (Here for beer), David Hrstka (Kozel Team). 10 – Pavel Bukáček (FC Rapid).

Program 8. kola (sobota 11. května): Dipar CF – Sosáci (8.00), FC Rapid – FC Benjamin (8.00), Sosáci – FC Orel (9.00), FC Rapid – Mič. Svratka (9.00), Dipar CF – FC Orel (10.00), FC Benjamin – Mič. Svratka (10.00), Alko – Here for beer (11.00), Alko – BKS (12.00), Here for beer – BKS (13.00).

2. LIGA

Výsledky 5. kola: AC Světnov – FC Žabanti 1:4, Los Chiquitos – MK Lhotka 0:5, Botafogo Křižánky – FC Trump 8:1, Akademici – Sokol Jámy 8:1, Los Chiquitos – Autobus Club 0:5, Akademici – FC Radox 1:5, Kentauři – MK Lhotka 2:0, Buldok – Sokol Jámy 2:2, Botafogo Křižánky – FC Žabanti 0:5, Buldok – FC Radox 4:7, Kentauři – Autobus Club 3:2, MK Lhotka – Autobus Club 1:1.

1. Kentauři 10 10 0 0 41:7 30

2. FC Žabanti 10 8 1 1 40:20 25

3. FC Radox 10 8 0 2 42:17 24

4. Autobus Club 12 7 1 4 43:27 22

5. AC Světnov 10 6 1 3 34:20 19

6. Akademici 10 5 0 5 36:23 15

7. Bot. Křižánky 11 4 1 6 28:35 13

8. Buldok 10 4 1 5 27:34 13

9. Los Chiquitos 10 4 0 6 23:34 12

10. Sokol Jámy 10 3 1 6 22:28 10

11. MK Lhotka 11 2 2 7 18:32 8

12. FC Trump 10 2 2 6 20:37 8

Kanonýři: 12 – Radek Toman (AC Světnov). 11 – Petr Večeřa (FC Radox). 10 – Michal Hanák (Autobus Club), Martin Pospíchal (Akademici). 9 – Josef Bojda (Autobus Club).

8 – Vít Ambrož (FC Žabanti).

Program 6. kola (sobota 11. května): Bot. Křižánky – Sokol Jámy (9.00), AC Světnov – Sokol Jámy (10.00), MK Lhotka – FC Radox (11.00), Los Chiquitos – FC Žabanti (11.00), AC Světnov – FC Radox (12.00), Los Chiquitos – Kentauři (12.00), Akademici – FC Žabanti (13.00), Buldok – FC Trump (13.00), Akademici – FC Trump (14.00), Buldok – Kentauři (14.00, všechny zápasy se hrají na žďárském hřišti za 2. ZŠ).