Bystřice nad Pernštejnem - Už před posledním utkáním krajského přeboru je jisté, že fotbalisté Bystřice skončí na druhém místě. Opět. Za celou existenci soutěže, což je sedm let, skončili těsně před branami divize celkem pětkrát.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Píša

Letos si ho vybojovali před dotírajícím Jemnickem, se kterým o víkendu svedli o „stříbrnou“ příčku přímý souboj. „Přijel velice dobrý soupeř, který byl v prvním poločase lepší. Byl důraznější, agresivnější a bojovnější. V tomto směru nás předčil,“ popsal ze svého pohledu první dějství bystřický kouč Zdeněk Hovorka.

Navíc je také podržel výborný brankář Trávníček. Po změně stran se obraz hry změnil. „Hru jsme vyrovnali a byli i lepší. A i přesto, že soupeř měl v prvním poločase šance, tak jsme vyhráli zaslouženě,“ uznal Hovorka.

Bystřický fotbal celou éru samostatného přeboru kraje Vysočina okupuje přední příčky soutěže a trápí nejednoho soupeře. Proč ale nedokáže skončit na výsluní? Hlavním důvod vidí bystřický šéf lavičky ve zbytečných ztrátách v důležitých zápasech.

„Nezvládáme zápasy se slabšími soupeři a pak nám v konečném zúčtování body chybí. Letos to byli Jaroměřice (1:2) nebo Polná (0:1). S ní jsme tři roky neprohráli, ale na jejím hřišti jsme nedokázali vyhrát. Na podzim to byla zase Vrchovina (1:3).“

Otázkou však je, jestli by Bystřice v případě postupu nehrála pouze druhé housle a po roce se nevrátla zpět do nejvyšší krajské soutěže, jak se v současné době děje celkům z Vysočiny. Ty si ve vyšší soutěži vystřihnou pouze roční intermezzo (letos se po roce poroučel Ždírec, předloni Havlíčkův Brod a před ním ještě Hartvíkovice - pozn. aut.).

„Tak máme ověřené, že s lepšími soupeři, kteří chtějí hrát fotbal, hrajeme vyrovnané zápasy. Třeba v přípravách máme většinou divizní soupeře a hraje s nimi rovnocenné partie,“ věří v sílu svého celku Hovorka.

„Ovšem rozhodně by byla potřeba přivést do týmu jednoho hráče do každé řady a kádr rozšířit. S tím počtem hráčů, co máme teď, se divize hrát nedá,“ je si vědom, že by bylo potřeba kádr posílit.