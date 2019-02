Velká Bíteš - Doma drtí soupeře, venku jsou prakticky do počtu. Velká Bíteš ve vloženém 15. kole znovu potvrdila, že z ní jde v letošní sezoně na vlastním pažitu strach.

Vítězný gól proti Jaroměřicím zaznamenal Petr Matoušek (vlevo v utkání s Přibyslaví) už ve 12. minutě. O dvě další branky se v průběhu zápasu postarali Kubec s Pohlem. | Foto: Ivo Havlík

Své třetí vystoupení před domácím publikem proměnila ve třetí výsledkově jednoznačnou výhru nad Jaroměřicemi, které to díky slabé produktivitě odnesly jen 3:0. „První čtvrthodina ještě nebyla podle mých představ, ale potom už jsme soupeře jasně přehráli. Ve druhé půli byla naše koncovka hrozná," zhodnotil duel trenér František Klusák.

Jeho svěřence nyní zdobí celkové domácí skóre 11:1, to venkovní už ale k chlubení není. Čtyři zápasy, jeden ubráněný bod a skóre 1:10. Nejednomu bítešskému fanouškovi proto zůstává nad střídavými výsledky rozum stát. „Hrajeme dobře dopředu, ale musíme se nutit bránit. No a holt pokud nebráníme, nedaří se ani ofenziva. Myslím si, že máme docela kvalitní zálohu, ale pokud se klukům směrem dozadu nechce, nemůžou získat míč, tudíž ani založit rychlou ofenzivní akci. Jedno je spojené s druhým, hráči si to musí uvědomit," nabízel Klusák rozřešení celého problému. „Když se na to ale zpětně podívám, tak s Humpolcem nám utkání vysloveně vyšlo a třeba Okříšky byly dost oslabené, výsledek se nedá až tak brát. Mrzí mě hlavně duel v Třešti, tam jsme prohrát neměli a třeba v Polné nás porazil Padrnos. Navíc nám venku chybělo pár hráčů. Ani teď nejsme úplně kompletní, ale kádr máme širší než v minulosti," bilancoval kouč.

Nyní je před jeho mužstvem nedělní střet s Žirovnicí. Přinese domácí trávník další vysokou výhru rozdílem třídy? „To určitě ne. Snadné to nebylo ani proti Jaroměřicím. Kdybychom dostali v úvodu gól, kdo ví, jak by to celé dopadlo. Každý zápas je jiný. V zápase se nám zranil Radek Valsa, který je pro naši ofenzivu hodně důležitý. Uvidíme, zda se zvládne dát dohromady," dělal si Klusák starosti.

Nedělní výkop proti třinácté Žirovnici je na programu v 10.15.