Nové Město, kde se podílel na postupu z divize a pomohl i v premiérové sezoně v MSFL, je podle jeho slov ideální variantou. „Jdu do známého prostředí, o to je to snazší,“ říká.

Jak k angažmá v Novém Městě došlo?

Po roce stráveném v nižší rakouské soutěži pořád cítím, že to na druhou ligu ještě není, zejména po kondiční stránce. Tenhle názor jsem řekl i trenérovi a shodli jsme se na tom, že pro jarní část by to ještě nebylo ono. Ve hře byla varianta, že bych se s týmem dál normálně připravoval a hrál za béčko, jenže to tady hraje krajský přebor. Už před přípravou mi ale volal trenér Zeman z Vrchoviny, jestli bych se nevrátil a já mu tehdy řekl, že jdu do Líšně. Tak jsem se mu teď ozval s tím, zda by akceptoval půlroční hostování a domluvili jsme se.

Hned ve své první přípravě a zároveň generálce jste proti Humpolci rozhodl jediným gólem, takže aklimatizace byla rychlá…

Přišel jsem do známého prostředí. Moc mě taky potěšilo, že když se o mém návratu začalo mluvit, měl jsem na sociálních sítích příznivé ohlasy a fanoušci mě vítali zpět.

V útoku je jedničkou nejlepší střelec Tomáš Duba, v zimě ještě přišel David Šteffl z Jihlavy, budete úderná trojice?

Nevím, jak to trenér poskládá, Tomáše tady ještě pamatuji z předchozího působení a z hlediska souhry jsem s ním neměl problém, Davida vůbec neznám. Každopádně doufám, že Vrchovině pomůžu a ona pomůže mně.

Budete se připravovat i s Líšní?

Měl bych tam v týdnu absolvovat dvoufázové tréninky, takže to bude rozježděné, ale mě to nevadí. Věřím, že se mi to vrátí. Je taky raritou, že s ohledem na rozšíření MSFL bude Nové Město hrát o dva mistrovské zápasy víc, než Líšeň.

V Brně o vás stáli už v létě, že?

Ano, už tehdy se Líšeň ozvala, ale narodil se mi syn a chtěl jsem být víc doma. Teď už je větší, zájem trval, takže jsme se dohodli.

Michal Dočekal

Narodil se 6. 3. 1996.

Odchovanec Mostku prošel postupně Dvorem i Hradcem Králové. Poté zamířil do Třebíče, jeho otec totiž pochází z nedalekých Okříšek.

Už na podzim 2014, kdy mu bylo pouhých šestnáct let, naskočil do třetiligového A-týmu Horáckého fotbalového klubu a stihl vsítit pět branek. Toho si všimla Zbrojovka Brno, která talentovaného útočníka angažovala do dorostu. O půl roku později se však do Třebíče vrátil a postupně se zařadil mezi opory. Byl i u sestupu v roce 2017 a společně s většinou stabilních hráčů zvolil odchod a vybral si tehdy ještě divizní Nové Město. Tam šestnácti zásahy pomohl vystřílet MSFL, ve které stihl během podzimu 2018 čtyři trefy, poté překvapivě zamířil do nižší rakouské soutěže. V zimě 2020 ho angažovala druholigová Líšeň.