Vysočina - Divizním týmům z Vysočiny již beží letní příprava na plné obrátky. Většina z nich za sebou má i první herní testy. Pouze Velké Meziříčí si na ně počká do neděle a začne velmi z ostra. S nováčkem divize, Pelhřimovem, se utká v předkole Poháru ČMFS o velmi atraktivního soupeře, kterým bezesporu je druholigová Jihlava.

TŘEBÍČ



Svěřenci kouče Libora Zelníčka polykají tréninkové dávky od minulé středy. „Scházíme se v uterý, středu a pátek. Musím říct, že v hojném počtu, ale letos jsou kádry vcelku jednoznačné, protože vyšlo hodně dorostenců,“ uznal třebíčský šéf lavičky, jehož svěřenci se o víkendu mohli radovat z triumfu na Křišťálovém poháru v Počátkách.



„Byla to povinnost, vyhrát. Týmy, které se turnaje zúčastnily, taky byly hodně mixované,“ nepřeceňoval vítězství Zelníček.

Co se týče nových tváří, tak Třebíč rozhodně nezahálí. Dokázala obnovit hostování Emila Pospíchala ze Znojma. Na obzoru jsou i další jména. V jednání se momentálně nachází příchody Michala Pacholíka, který dříve působil v Jihlavě a naposledy hrával v Rakousku, Květoslava Havránka z jihlavské juniorky a třebíčského rodáka Davida Komínka. Ten uplynulou sezonu strávil v Bystrci.



ŽĎÁR N. SÁZAVOU



Divizní Žďár zahájil přípravu ve středu 8. července. „Scházíme se nepravidelně, ale vychází to tak třikrát čtyřikrát do týdne. Tréninky jsou rozděleny do bloků. Zaměřujeme se na fyzičku a snažíme se pracovat i na hře,“ nastínil žďárský kouč Petr Nedvěd.



Jeho svěřenci mají za sebou i první přípravný zápas s jihlavským prvoligovým starším dorostem. Trenérský tandem Nedvěd, Štourač už vyslai do hry i tři nové tváře. Jihlavského Jiřího Malínka, Jana Karáska, který se vrátil z hostování v Třebíči, a Kamila Suského. Ten rok a půl hostoval ve Vrchovině. „Ještě nějaká jména máme rozjednaná, ale zatím nic konkrétního,“ naznačil Nedvěd.



VELKÉ MEZIŘÍČÍ



Začne herně zostra. V sobotu totiž musí jet na hřiště divizního nováčka z Pelhřimova, kam ho poslal los předkola Poháru ČMFS. Oželet tak zápas s divizním týmem bude muset Vrchovina, která v pátek přivítá pouze velkomeziříčskou rezervu.



Zřejmě už bude moci počítat i s brankářem Alešem Chalupou, který tým posílil z Hartvíkovic. „O dalších jménech jednáme, ale nic konkrétního nemáme. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby do každé řady přišel jeden hráč,“ prozradil nový velkomeziříčský kouč Milan Volf, který svým sveřencům naordinoval čtyři tréninky do týdne. „Zaměřujeme se na obecné nabírání kondičky,“ dodal.



PELHŘIMOV



Pelhřimovský FK se vrací do divize po osmileté pauze. V úvodu přípravy odehráli svěřenci trenéra Jiřího Cerhana dva turnaje. Na slavném Perleťovém poháru prohráli po boji s druholigovou Čáslaví 2:1, následně porazili 1:0 Žirovnici. Minulou sobotu v Počátkách skončili rovněž na třetím místě, když remizovali s kombinovaným týmem Sezimova Ústí 1:1 a následně deklasovali Počátky 5:0.



Změny v kádru zřejmě nebudou velké. Skončil Martin Moravec, na turnaji v Počátkách trenér Cerhan testoval útočníka Cecha a záložníka Nepovíma: „Jsem spokojen. Předvedli, co jsem očekával. Mohli by pro nás být posilami.“ Pelhřimov má klasický cíl nováčka, kterým je udržení soutěže.

„Byli bychom neradi, aby se opakovala nepříjemná tradice předchozích sezon, kdy nováček z Vysočiny sestoupil. Chtěli bychom hrát tak, abychom neměli starosti se záchranou,“ vyslovil přání výkonný ředitel klubu Vladimír Škoda.