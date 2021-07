V poháru jde dál Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod ale srdnatě vzdoroval

Dál jde třetiligový favorit. Z postupu do dalšího kola MOL Cupu se po vítězství 3:0 v Havlíčkově Brodě radují fotbalisté Velkého Meziříčí. Zaslouženě, ale bez přehnaného jásotu. „Až do sedmdesáté minuty to bylo otevřené,“ musel uznat kouč vítězů Jan Šimáček

Pohárové utkání mezi fotbalisty Havlíčkova Brodu a Velkého Meziříčí. Z vítězství 3:0 se radovali favorizovaní hosté. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

.Postupový gól ovšem hosté vstřelili už v prvním poločase. Chvíli potom co mohli inkasovat. Jenže střelu Žily zastavila tyč. Velké Meziříčí udeřilo ve 27. minutě, to se po centru Pavlíka prosadil hlavičkující Plichta Po přestávce domácí dvacet minut zlobili. Jenže Žila nadějnou akci neproměnil a když hosté prostřídali, rozhodli s definitivní platností. Druhý gól obstaral Mucha, na 3:0 zvýšil dorážkou neproměněné penalty Demeter. „Výsledek odpovídá. Soupeř ukázal větší zkušenost a předčil nás především v kvalitě zakončení. Pro nás to byla velice hodnotná příprava,“ vyjádřil se trenér Havlíčkova Brodu Josef Soural. Jak už bylo řečeno, hosté po zápase odjížděli spokojeni především s výsledkem. „Chtěli jsme postup, ten máme. Hru budeme muset zlepšit, s tímto bychom ve třetí lize neobstáli,“ uvedl Jan Šimáček. H. BROD – V. MEZIŘÍČÍ 0:3

Góly: 27. Plichta, 78. Mucha, 80. Demeter. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 1:1. Poločas: 0:1. H. Brod: Mazánek – Cakl, Dejl, Turek, Šilhart (71. Pecen) – Trinh, Pabousek (87. Hloušek), Bajer, Kučera, Fikar (81. Bouma), Žila. Velké Meziříčí: Kolář – Pavlík (81. Marek Malata), Puža, Karmazín (57. Demeter), Nedvěd, Plichta, Ráliš (57. Šuta), Komínek, Mucha, Urbánek, Vašíček (68. Mirek Malata)