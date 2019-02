Jihlava – Nový ředitel, staronový manažer, nový trenér. Fotbalová Jihlava vstoupí do své šesté prvoligové sezony v řadě obměněna především z pohledu vnitřní struktury.

„Já sám jsem součástí těch změn. Naším cílem je pohybovat se v klidném středu tabulky, bavit diváky a nalákat je na tribunu,“ řekl Jan Staněk, který na ředitelském postu vystřídal stálici Zdeňka Tulise.

K vyřknutým cílům má pomoci i nový kouč Ivan Kopecký, jenž vystřídal Josefa Jinocha, který se po jarní výpomoci přesunul na svůj oblíbený post sportovního manažera. Pro šestačtyřicetiletého trenéra půjde o první ligovou štaci.

„Prvotním cílem je především praktikování stylu hry, díky kterému budeme bodovat. Z dlouhodobějšího hlediska bychom rádi hráli kombinační fotbal, který by zároveň vyhovoval typologii našich hráčů. Chceme je naučit vyhrávat a být v zápasech dominantní,“ řekl Kopecký.

Ten má k dispozici hodně podobný kádr, který na jaře vybojoval záchranu. Odcházející bek Yani Urdinov a středopolař Augusto Batioja sice občas naskočili do základní sestavy, ovšem nově příchozí ofenzivní záložník Nikolas Daníček a krajní univerzál Martin Nový, jehož transfer ze Sparty se na rozdíl od zimních peripetií podařilo dotáhnout do úspěšného konce, by měli tuto mezeru bez potíží zacelit.

„Snažíme se být na přestupovém trhu aktivní, ale zároveň chceme hráče, kteří budou přínosem a ne pouze doplněním počtu,“ podotkl ředitel Staněk.

Klubu se podařilo udržet všechny opory i přesto, že Davis Ikaunieks se stává hodně zajímavým zbožím. Devět gólů lotyšského reprezentanta v minulé sezoně pochopitelně vzbudilo zájem klubů z vyšších pater.

„Bylo to spíše takové oťukávání, kolik by stál a podobně. Konkrétní nabídka na stole nebyla,“ podotkl Staněk.

Jihlava začne sezonu sobotním zápasem v Karviné. Na severu Moravy nebude mít kouč Kopecký k dispozici dlouhodobě zraněné záložníky Jozefa Urblíka a Petra Nerada, který se vrátil z úspěšného hostování v Baníku Ostrava. S patou stále laboruje útočník Michael Rabušic a úvodní zápas nestihne ani Lukáš Vaculík.

„Už bych se měl postupně zapojit do tréninku, Karvinou sice ještě nestihnu, ale pak bych měl být k dispozici,“ řekl čtyřiatřicetiletý matador. Naopak fit by měl být brankář Jan Hanuš, který kvůli drobnému zranění vynechal generálku proti Bahrajnu. „Začínám normálně trénovat,“ potvrdil.

FC Vysočina Jihlava

• Brankáři: 1. Jan Hanuš (1988), 13. Pavel Soukup (1995), 34. Matej Rakovan (1990). Obránci: 4. Michal Pecháček (1996), 5. Jiří Krejčí (1986), 15. Lukáš Kryštůfek (1992), 17. Petr Tlustý (1986), 23. Milan Mišůn (1990), 25. Antonín Rosa (1986), 26. Martin Nový (1993). Záložníci: 7. Petr Hronek (1993), 8. Filip Novotný (1994), 9. Marin Popovič (1994), 10. Jan Záviška (1995), 11. Lukáš Vaculík (1983), 12. David Štěpánek (1997), 16. Nikolas Daníček (1991), 19. Lukáš Zoubele (1985), 22. Jakub Fulnek (1994), 30. Jozef Urblík (1996), Petr Nerad (1994). Útočníci: 14. Michael Rabušic (1989), 20. Jiří Klíma (1997), 21. Tomáš Duba (1996), 24. Davis Ikaunieks (1994), 28. Pavel Dvořák (1989).

• Trenér: Ivan Kopecký, asistenti trenéra: Michal Zach, Michal Kadlec, trenér brankářů: Luboš Přibyl, kondiční trenér: Miroslav Mikšíček, lékař: Jakub Röhrich, fyzioterapeut: Vít Císař, maséři: Petr Šilhán ml., Antonín Burda, kustod: Libor Kuchyňa, vedoucí mužstva Petr Chudoba.

• Ředitel: Jan Staněk, sportovní manažer: Josef Jinoch, sekretář: Petr Šilhán.

• Příchody: Nikolas Daníček (přestup z Varnsdorfu), Michal Pecháček (v jednání přestup z Udinese Calcio), Martin Nový (hostování ze Sparty Praha), Petr Nerad (návrat z hostování v Baníku Ostrava), Jiří Klíma (návrat z hostování ve Znojmě).

• Odchody: Yani Urdinov (přestup do Bohemians Praha 1905), Augusto Batioja (konec smlouvy), Čestmír Vitásek (hostování Žďár n. S.), Tomáš Duba (v jednání).

• Výsledky v přípravě: Žižkov 2:1, Prešov 0:1 (po PK), Dukla Praha 3:2, Darmstadt 0:3, Heidenheim 2:1, Vel. Meziříčí 2:1, Bahrajn 3:0.