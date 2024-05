V loňském ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku došel tým Geis CZ na Vysočině až do finále, kde podlehl Agrostroji Pelhřimov. Letos by na podobný úspěch tým vedený kapitánem Miroslavem Lakatošem rád navázal ve Velké Bíteši.

Tým Geis CZ v Zaměstnanecké lize Deníku. | Foto: Geis CZ

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Mám fotbalového ducha a kromě toho, že sám pořádám malý fotbalový turnaj v naší vesnici, tak se samozřejmě rád zúčastním i na jiném turnaji. A když k tomu připočítám fakt, že jsme pracovní kolektiv „fotbalistů“, tak to bylo jasné. Jsme velká firma a když tato možnost z centrály přišla, tak jsme neváhali s šli jsme do toho.

Šampioni se nemění. Zaměstnanecké lize na Vysočině vládne Agrostroj Pelhřimov

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Minulý ročník jsme šli do turnaje s cílem zahrát si finále, nikoliv však to nejvyšší celostátní, ale finále v rámci našeho kola. To se nám nakonec povedlo a skončili jsme na druhém místě. Za nás to byl úspěch, takže panovala spokojenost. Když uvážím, kdo nás ve finále porazil a jaký kvalitní soupeř to byl, tak větší cíl si dávat nemůžeme. Letos tedy jdeme do turnaje s podobným cílem a nyní chceme obhájit druhé místo ?

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Kapitánem budu já Míra. Pak pojede Viky, Michal, Dan, Tomáš, Kryštof. Postrachem soupeřů bude určitě náš kvalitní gólman Daniel, který obstál při penaltovém rozstřelu na minulém ročníku a poslal nás do finále. Pak samozřejmě náš útočník Tomáš, kterému stačí nahrát a můžeme se jít radovat, ten ale možná letos nebude, takže uvidíme.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Vždy se jedná o spor Slavia vs. Sparta. Tahle rivalita je v každém zažitá asi nejvíce a vždy si každý hájí to svoje ?

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Kdybych tuto možnost měl, tak bychom v týmu uvítali legendárního Messiho.

Suverénní triumf. Zaměstnanecké lize Deníku v Polné jasně vládl Agrostroj

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Popravdě jsem se o tomhle moc nebavili. Víme, že tak daleko se dostat nemůžeme, ale kdyby se tak náhodou někdy stalo, tak by nám to asi bylo jedno a muselo by rozhodnout hlasování v týmu. Všechny ligy jsou lákavé a výlet na jakýkoliv zápas by byl pro nás zážitkem na celý život. Atmosféra na velkých stadionech to je něco, co se u nás v ČR zažít nedá.