Havlíčkův Brod, Olomouc – Svátek fotbalu dnes a zítra. Už 22. Ročník finálového turnaje McDonald’s Cup se tentokrát uskuteční na olomouckém Andrově stadionu. Listina účastníků skýtá hned několik překvapení, mezi které patří i havlíčkobrodský ZŠ Wolkerova, která do finále postoupila přes favorita krajského kola ZŠ Evžena Rošického.

Brod si jede užít Svátek fotbalu | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Je pravda, že to pro nás bylo překvapení. Kluci loni vyhráli mladší kategorii a z ní se nikam nepostupuje. Tak jsme se letos rozhodli, že zkusíme starší, otrkáme se a příští rok se ji pokusíme vyhrát. A ono to dopadlo už letos,“ usmál se trenér Petr Dostál. „Proto si nedáváme žádné cíle nebo ambice, jedeme si to tam hlavně užít. Kluci se těší, přeci jen se podívají na stadion, kde se hrálo finále českého poháru,“ dodal.