Vysočina – O vítězi krajského přeboru i třech sestupujících je už na Vysočině rozhodnuto. V závěrečném kole by přece jenom bylo ještě o co hrát. Díky „mimořádně divoké" sezoně, co se týče sestupů, se mohou vrátit do divize i fotbalisté Havlíčkova Brodu.

Poslední Jemnicko (v červeném) čeká domácí derniéra v Krajském přeboru s Velkým Meziříčím B. Zachráněné Jaroměřice (u míče) zavítají k sousedskému derby do Moravských Budějovic, které se také se soutěží loučí. | Foto: Deník / Oborný Jiří

Slovan musí nejprve počkat na výsledek utkání Boršice – Morkovice ve Zlínském kraji. Pokud hosté čtvrtou příčku znamenající postup z nepostupového místa neuhájí, nabude šance svěřenců Jiřího Plíška reálných obrysů.



HUMPOLEC – N. VES

SO 15.00, r. Půlpán

Ján Kubík, trenér Humpolce: Rádi bychom se rozloučili s nepříliš povedenou sezonou dobrým výkonem a vítězstvím. Soupeře máme kvalitního, řada jeho hráčů prošla vyššími soutěžemi. Budeme postrádat dlouhodobě zraněného Pikla, některé hráče z lavičky uvolníme do béčka, protože to hraje souběžný zápas v Horní Cerekvi.

Jan Nečas, trenér Nové Vsi: Naše motivace je jasná, jedeme se poprat o co nejlepší možné umístění v konečné tabulce. Humpolec je doma silný, čeká nás proto jeden z nejtěžších zápasů. V každém případě ale chceme bodovat a uhájit naše aktuální šesté místo.

Absence – Humpolec: Pikl (zranění). Nová Ves: O. Starý (dlouhodobé zranění), Tomáš Novotný (zranění), M. Novotný a P. Šandera?.



CHOTĚBOŘ – LEDEČ N. S.

SO 16.30, r. Svoboda

Josef Soural, trenér Chotěboře: Doufám, že to bude vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás. Ledeč má dobrou formu a právem je tam, kde je. Nás a doufám, že ani je nečeká nic jednoduchého. Budeme chtít samozřejmě vyhrát a doma ukončit sezonu bez porážky, ale Ledeč bude velká překážka.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Je to poslední utkání s tím, že už jsou jasně dané posty a nemůže se nic stát. Žádný z týmu nemůže jít nahoru, ani dolů. Očekávám proto pěkný fotbal, který nebude svázaný žádnou taktikou bez starostí a emocí. My chceme bodovat, ale vím, že Chotěboř má svojí velkou kvalitu. Těšíme se poslední utkání.

Absence – Chotěboř: Ďoubal (zranění), Martin Odvářka (volno). Ledeč n. S.: J. Gramer (volno).



M. BUDĚJOVICE – JAROMĚŘICE

SO 16.30, r. Havlín

Tomáš Kyzlink, trenér M. Budějovic: Tak už jen devadesát minut a naše trápení bude u konce. Bůh ví, co se stane potom. Pro pár kluků to pravděpodobně bude poslední zápas a všichni bychom chtěli, aby byl vítězný. Hlavně ať se nikomu nic nestane a je to už za námi.

Milan Bednář, trenér Jaroměřic: Bohužel ještě nevím, jestli nás vůbec bude jedenáct. Snad soutěž důstojně dohrajeme a zakončíme sezonu vítězstvím.

Absence – M. Budějovice: Stehlík, Busta, Dušek (všichni zranění), Kopeček, Švanda ? (oba osobní důvody). Jaroměřice: Stejskal (zranění), Frühauf ?, Hošek (všichni zranění), Kopečný, Šabatka (osobní důvody), Šebela (nemoc).



JEMNICKO – V. MEZIŘÍČÍ B

SO 16.30, r. Fridrichovský

Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: Rozhodně si chceme poslední zápas v Krajském přeboru užít. Máme doma pouť a jistě přijde hodně diváků. Rádi bychom zopakovali výhru z minula. Ta by nás mohla klidně posunout i výš v tabulce. Na poslední utkání budu mít kompletní kádr.

Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: K poslednímu utkání sezony si jedeme zahrát bez nervů. O nic nejde ani jednomu z týmů, určitě proto pojedeme bez hráčů áčka. Šanci tak dostanou především ti, kteří byli v průběhu jara málo vytížení. Rádi bychom se s letošním ročníkem rozloučili nějakým bodovým ziskem.

Absence – Jemnicko: žádné. V. Meziříčí B: Sysel (pracovní povinnosti).



ŽDÍREC N. D. – SAPELI POLNÁ

NE 16.30, r. Straka

Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.: Poprvé můžeme hrát s čistou hlavou a fotbal si užít, kluci si to za celou sezonu zaslouží. Budeme určitě kompletní, nikdo si to nenechá ujít a těšíme se na to.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Vzhledem k vydařené sezoně svým způsobem považujeme soutěž za uzavřenou už minulý týden a do Ždírce odjedeme odehrát jen povinné utkání. Nehraje se už o nic. Vyhrocené to určitě nebude, ale my budeme mít problém to složit. Trochu se bojím defenzivy, asi uděláme zkoušku nové stoperské dvojice Boháček, Reiterman. Ale nebudeme si z toho lámat hlavu.

Absence – Ždírec n. D.: žádné. Sapeli Polná: Takács, Mašek, Tržil, Špendlíček, Barák (všichni zranění), Macko (trest).



PŘIBYSLAV – OKŘÍŠKY

NE 16.30, r. Kůrka

Jaroslav Holcman, trenér Přibyslavi: Poslední utkání chceme doma vyhrát. Doma se dám daří, a s naším publikem se chceme rozloučit vítězně. Soupeře moc neznám, pamatuji si pár hráčů, ještě když jsem hrával já, ale my se chceme soustředit sami na sebe a hrát to, co nám sedí.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Jedeme tam s cílem napravit dojem ze dvou prohraných utkání a zlepšeným výkonem chceme získat body. Absence – Okříšky: Tůma, Z. Ryšavý, Voda (všichni zranění). Přibyslav: žádné.



H. BROD – ŽIROVNICE

NE 16.30, r. Staněk

Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu: Doma chceme vyhrát, napovídá tomu všechno i umístění v tabulce. Nevím však, co od kvality zápasu čekat. Nemůžu mluvit za soupeře, v jakém přijede rozpoložení.

Pavel Havelka, organizační pracovník Žirovnice: Už s námi nepojede trenér Mitas, který skončil. Chceme se rozloučit důstojně se soutěží, i když sestupujeme. Rozhodně nechceme, aby nás potkalo něco podobného, co Bystřici v divizi. Nebude to ale lehké, budeme muset tým doplnit o hráče z béčka a dorostu.

Absence – H. Brod: Tuhý, Veselský (oba zranění), Jaroslav Kubát (trest). Žirovnice: žádné.