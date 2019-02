Vysočina - První kolo Poháru ČMFS si zahrají fotbalisté Třebíče, kteří zvládli penaltovou loterii ve Ždírci, a Velké Meziříčí, které ve Světlé úlohu favorita potvrdilo až v závěru. Třebíč nyní čeká Jihlava, Velké Meziříčí Žďár.

Fotbalisté Ždírce (v červeném Roman Mareš) s Třebíčí v předkole Poháru ČMFS neudrželi dvoubrankové vedení. Fotbalisté HFK ve druhé půli srovnali a vynutili si penaltový rozstřel. V něm byli úspěšnější. | Foto: DENÍK/Josef Němec

ŽDÍREC - TŘEBÍČ 2:2, na pen. 3:4

V souboji dvou divizních celků Ždírec začal s velkým elánem a fotbalisty Třebíče v první půli přehrával. Dokonce se dostal do dvoubrankového vedení díky střelecké pohotovosti Hanouska.



V 17. minutě předběhl obránce hostí a poradil si i s Beerem, a o necelých dvacet minut později zužitkoval krásné uvolnění od Čalkovského. „V první půli jsme hráli slušně, soupeře jsme přehrávali. Škoda, že jsme ale brzy dostali kontaktní gól, navíc byl hodně laciný,“ litoval trenér Dekory Richard Zeman.



Ve 35. minutě totiž Jedlička obstřelil z trestného kopu špatně postavenou zeď a snížil. „To byl důležitý okamžik,“ souhlasí trenér Třebíče Libor Zelníček.



Ve druhé půli se hosté zlepšili a dočkali se zaslouženě vyrovnání. Po zbytečném zákroku Šnobla se k penaltě postavil Koníř a potvrdil, že se z těchto standardních situací nemýlí - 2:2. Po penaltě volali i domácí, když po svíci ve vápně hostí jeden z bránících hráčů naremploval Romana Mareše. Postup do prvního kola měl na kopačce po vysunutí od Čalkovského Blažek, ale nastřelil jen gólmana Beera.



V penaltové loterii selhali hned první dva ždírečtí střelci Roman Mareš a Kolouch a Třebíč náskok 2:0 dotáhla do úspěšného konce.

„Musím uznat, že Třebíč byla ve druhé půli lepší. Začaly nám docházet síly,“ říká Zeman. S hodnocením souhlasí i Zelníček. „Je velmi cenné, že se nám podařilo otočit zápas. Domácí nás zaskočili rozestavením ve středu pole, měli více ze hry. Po změně stran jsme se začali prosazovat po stranách a mohli jsme rozhodnout už v normální hrací době, měli jsme více šancí.“

Góly: 17. a 30. Hanousek - 35. Jedlička, 70. Koníř (PK), rozhodující PK Adamov. Rozhodčí: Sláma, ŽK: 2:3. Diváci: 300. Poločas: 2:1. Ždírec: Žďánský - Kysilko, Hanovec, Klupka - Blažek, Carda, Čalkovský, R. Mareš, Šnobl (76. Smejkal) - Kolouch, Hanousek (85. Máša). Třebíč: Beer - Brabenec, Václavek, Kopeček, Jedlička - Adamov, Vejmelka, Koníř, Smažil - Durda (60. Durajka), Pospíchal (75. Rygl).

SVĚTLÁ - V. MEZIŘÍČÍ 0:2

Domácí nastoupili k zápasu v oslabené sestavě, přesto byli diviznímu týmu rovnocenným soupeřem. Zápas se rozhodl až v závěru, kdy byli lepší v koncovce fotbalisté Velkého Meziříčí.



V 80. minutě vystřelil Pánek, jeho gól ještě „pojistil“ do sítě domácí obránce Blažek. Poté se snažili Světelští o vyrovnání. Pět minut před koncem předvedli domácí akci po pravé straně, odkud přišel centr na Křikavu, ale ten z hranice malého vápna minul branku.

V nastavení pečetil vítězství divizního celku nad nováčkem krajského přeboru ještě Kratochvíl.



„Musím kluky pochválit a smeknout před nimi, i ve značně oslabené sestavě zápas zvládli. Po taktické stránce jsme drželi s Meziříčím krok. Pokud budeme i nadále podávat takové výkony, neměli bychom se v krajském přeboru ztratit,“ uvedl po zápase světelský kouč Jaroslav Žejdlík.

„Bylo to klasické soutěžní utkání. Soupeř byl nebezpečný zejména z rychlých akcí, navíc hrál výborně takticky,“ vysekl poklonu soupeři trenér Velkého Meziříčí Miroslav Karpíšek.



„Naštěstí se nám podařilo domácí v závěru překonat. Se změnami v kádru musíme také začít praktikovat trochu jinou hru, ale myslím si, že v tuto chvíli jsme tam, kde bychom zrovna teď měli být. Za tři týdny začíná mistrovská soutěž a do té doby bychom to měli vše vyladit,“ pokračoval Karpíšek.

Góly: 80. Pánek, 90. Kratochvíl. Rozhodčí: Reich. ŽK: 1:1. Diváci: 300. Poločas: 0:0. Světlá n. S.: Březina - J. Stojan, Valenta, Blažek, Čapek - Karel (55. Dobrý), Polák (65. T. Novotný), Rezek, Klaus (46. P. Dvořák) - Křikava, Šmíd. Velké Meziříčí: Invald - Fober, Mucha, Průša (62. Němec), Krejčí, Hort, Pokorný, Pánek (83. Berka), Němec, Havlíček (26. Kratochvíl), Netolický.

Pavel Mikeš, Jan Hammer