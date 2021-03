V kalendáři se otáčely listy roku 1983, nejstarší fotbalový turnaj v Čechách, žirovnický Perleťový pohár se chystal slavit padesátku. Že to byla nakonec oslava více než důstojná, zapříčinila velmi odvážná myšlenka. Pozvat obě pražská S. Jak to tak bývá, první impulz se zrodil u piva. „V Žirovnici jsme měli silné odbory přátel jednotlivých klubů, proto s myšlenkou přišli fandové a já musím říci, že realizaci později hodně pomohli,“ vyprávěl Jiří Poláček, dnes penzista a tehdy sekretář Slavoje. Nejen tento příběh naleznete ve Fotbalovém deníku, který vyšel jako součást novin v úterý 16. března.

Fotbalový deník | Video: Deník

Hlavní penzum práce na diplomatickém poli musel odvést ale on. „Chlapům jsem říkal, že na to kluby nepřistoupí, přesto jsem to začal obtelefonovávat,“ uvedl. Slabší povahy by to na jeho místě rychle vzdaly. „Bylo to hrozné. Sparta nechtěla hrát se Slavií, Slavia zase nechtěla hrát se Spartou,“ popsal výsledky jednání po telefonu.