ŽĎÁR B – M. BUDĚJOVICE 1:0

Prakticky celých devadesát minut se odehrávalo za mírné převahy domácího béčka Žďáru. To si v první půli vytvořilo několik dobrých příležitostí ke skórování. Ve 13. minutě postupoval sám na brankáře hostů Filippi, ale ve finální fázi mu balon odskočil. Ve 27. minutě prošel sám do vápna Musil, branku Budějovic těsně přestřelil. Moravské Budějovice se osmělily po půlhodině hry, ve 33. minutě prošel do vápna jeden z hostujících útočníků, ale Hajný předvedl výborný zákrok.

Po změně stran měl velkou šanci Musil, který si ve velkém čtverci zpracoval centr, ale minul. Záložník Žďáru se přesto stal hrdinou dne, v 66. minutě obešel dva hostující obránce a nekompromisně zakončil – 1:0. Domácí měli utkání pod kontrolou, vytvořili si i další šance, ale Filippi mířil do boční sítě a Zdeněk Peňáz branku těsně minul. Všechny tři body tak po zásluze zůstaly doma.

Gól: 66. Musil. Rozhodčí: Janovský. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Žďár B: Hajný – T. Peňáz, Z. Peňáz, Machatka, Sláma (85. Gančev) – Frieb (46. Bulíček), Musil, Janů, Havlík – Russ, M. Filippi (73. Růžička).



DUKOVANY – HERÁLEC 2:0

Oba aktéři se zkraje seznamovali s terénem. „Úvodních dvacet minut bylo nervozních. Herálec je soubojový mančaft, který hrozil převážně ze standardních situací,“ komentuje domácí trenér Rostislav Štork. A na jeho slova došlo hned v úvodu, kdy Boháč z přímého kopu trefil spojnici brankové konstrukce. „Byli nebezpeční i z rohů a my jsme to jen tak tak uskákali,“ oddychl si dukovanský kouč.

Jeho svěřence zdobily rychlé přechody do útoku a po jednom z nich se urodilo. Do vápna prošel Koudelný, míč si píchl kolem bránícího protihráče a byl faulován. Z nařízené penalty pak otevřel skóre kapitán Koníř.

Lídr domácího mužstva mohl zvýšit po změně stran, když mu herálecká obrana doslova namazala na gól. Koníř ale skákavý balon do odkryté branky poslat nedokázal. Pojistku tak přidal v 53. minutě po krásném průniku Černý, který obstřelil Bednáře – 2:0. Hráči ze Žďárska poté otevírali hru a nakopávali míče na rychlé útočníky. Vrátit Herálec do zápasu mohl kapitán Uchytil, který postupoval sám na gólmana Křišťála, ale nastřelil tyč. „Zlaté tři body, bylo to vybojované vítězství, které si kluci zasloužili,“ těšilo Štorka.

Góly: 14. Koníř (PK), 53. Černý. Rozhodčí: P. Rosický. ŽK: 0:2. Diváci: 128. Poločas: 1:0. Herálec: Bednář – Boháč, Hamák (58. Okurka), Uchytil, Skála, Slováček (78. Bříza), Kysilko, Černý, Veselský, Cach, Forchtsam.



1. ŽĎÁR B 14 8 3 3 31:15 27

2. HERÁLEC 14 8 2 4 31:18 26

3. Náměšť-Víc. 13 7 2 4 37:25 23

4. Želetava 13 7 2 4 32:23 23

5. Jemnicko 13 6 4 3 21:17 22

6. N. Syrovice 13 7 1 5 25:31 22

7. VRCHOVINA B 13 6 2 5 26:21 20

8. Budišov-Nár. 13 5 4 4 20:13 19

9. MORAVEC 13 5 3 5 21:24 18

10. Dukovany 14 4 5 5 20:18 17

11. Šebkovice 13 3 5 5 21:22 14

12. Třebíč B 13 4 1 8 12:31 13

13. Černíč 13 2 3 8 12:30 9

14. M. Budějovice 14 2 1 11 12:33 7