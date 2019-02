Jablonecký tým, nejlepší či spíše nejúspěšnější tým jara, začíná koktat. V prvním domácím duelu podzimní části Fortuna ligy podlehl Spartě 1:2. Už v přípravě s kvalitními soupeři to nebyla žádná velká sláva, góly nepadaly a nepadají dál. Bohužel mám dojem, že zvolená sestava a systém hry nebyly šťastné.

FK Jablonec - AC Sparta Praha 1:2 | Foto: FK Jablonec

Spartě stačily tři nebezpečné příležitosti ke vstřelení dvou gólů. Jablonec měl v Ostravě dvě dobré příležitosti. I když po většinu zápasu držel míč, nedal žádný gól. Ostrava neměla žádnou, a tak zápas rozhodl vlastním gólem Holeš.

Proti Spartě Jablonec slušně začal, ale co je to platné, když tři nebezpečné situace Masopust nevyřešil správně. Dvě byly tutové, a to po jednom sólu při větším přehledu měl vidět po levici spoluhráče, který by dával do prázdné brány. Ale fotbal se na kdyby nehraje. Ten se hraje odjakživa na góly.



Velký problém vidím uprostřed pole. Aby mohl s defenzivním Kubistou hrát Považanec, jeden útočník z jara vypadl a na podhrot se posunul Trávník – a to zatím vůbec nefunguje.

Už před týdnem jsem psal, že v základní sestavě by měli hrát dva čistokrevní útočníci, protože stávající Doležal, jakožto sám voják v poli, na to nestačí. A důrazná podpora od Masopusta, Jovoviče i Trávníka je, co do koncovky, slabá, velmi slabá.



S tímto musí trenér Rada zkrátka něco udělat, na čekání na zázrak není čas. Liga se rozjela rychle, dvě kola za námi a bod žádný. A to do toho vlezou za měsíc zápasy ve skupině Evropské ligy.

Radost udělala obrana, ta i bez zkušeného Hovorky obstála a oba „leváci“, Břečka s Lischkou, hráli dobře. Každá obrana udělá chybu, každá obrana spíše inkasuje než neinkasuje, takže hrát opatrnicky na nulu asi šťastné není.



Nevím, z čeho pramenil ze současné Sparty takový respekt, že tým hrál tak pasivně a na soupeře více „čekal“, než aby ho napadal i na jeho polovině a donutil k chybám. A ta sparťanská obrana už v první půli ukázala, že, když se zatlačí, je schopna roztodivných věcí.

Takhle na Spartu bude hrát málokdo, respekt nemá, většina týmů se do rudých pustí „jako do hadráku“ a nebude licitovat, jestli v jejím dresu hrají milionoví hráči jako Kanga či Stanciu.



Nedělní zápas na Střelnici ukázal, že ty miliony v rudých dresech vidět vůbec nebyly a tři body rudí uhráli jenom díky malé odvaze jabloneckého týmu se do nich pustit. Ono to vedro bylo nepříjemné, však také sudí Příhoda v obou poločasech poskytl hráčům čas na osvěžení, ale na to se vymlouvat nelze.

Prostě od účastníka evropského poháru chceme daleko víc. Hoši si na sebe ušili na jaře svými výbornými výsledky, ale i hrou, bič. A ten na ně teď bude práskat. S tím se musí hráči srovnat.