Říkáte si, proč tak brzký návrat? Fotbalisté, kteří trávili pauzu mimo zemi, musejí do čtrnáctidenní karantény. Ani Ronaldo nemá úlevu.

Všechen ten vzruch má další opodstatnění. Portugalskému reprezentantovi hrozí dost možná pokuta: do Turína se měl vrátit už v neděli, ale on to nestihl a ve druhém domově se objevil až v pondělí. Co za tím je? Napjaté vztahy. Média spekulují o tom, že Juventus uvažuje o možném prodeji své 35leté hvězdy, jež má kontrakt do roku 2022.

Přispěl k tomu i Jose Fonte, spoluhráč z národního týmu, který naznačil, že Ronaldo by se mohl vrátit do Realu Madrid. "Vím, že to tam miluje," řekl.

Italský tisk napsal, že Juventus by kvůli situaci na trhu byl ochoten "CR7" prodat i za 50 milionů eur, tedy polovinu sumy, kterou zaplatil Bílému baletu.

A poslední dílek do skládačky. Uznávaný magazín Forbes už během dubna informoval, že hráčům italského velkoklubu byly sníženy platy - celkem prý jde o sto milionů dolarů. Ronaldo přijde o čtyři miliony dolarů, což ovšem není ani desetina jeho loňského výdělku.