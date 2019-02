S kterými hráči jste se už viděl či jste s nimi mluvil?

Byli jsme pilní. Nespočítal jsem to, ale chtěli jsme to pokrýt co nejvíce. Byli jsme v Německu, Turecku a taky Itálii. Mluvil jsem s kluky telefonicky i osobně, navíc českou ligu vidíme každý týden. Kontaktoval jsem hráče i trenéry Plzně, Slavie a Jablonce, takže informací máme hodně. Je potěšující, že hráči, s nimiž jsem mluvil, tak mají chuť reprezentovat a chtějí přijet. Současný stav, kritika ani poslední zápasy jim nejsou jedno a chtějí ukázat, že na to mají.

Je takhle nominaci finální nebo ještě budete donominovávat?

Chtěli bychom mít dvacet hráčů do pole plus tři gólmany. V nominaci jsou zatím tři stopeři, tam zřejmě přibude jeden donominovaný a potom také středový hráč. Variant je vícero, uvidíme, jak se to vyvine.



Jak je to s mladými hráči či s těmi, kteří byli zranění? Například Dočkal, Darida, Barák…

S Bořkem Dočkalem jsem mluvil třikrát, měl zranění a poslední sraz nemohl absolvovat. Teď odehrál celý zápas i s tím problémem, dává se do kupy a lepší se. Pokud bude pokračovat, měl by přijet v plné síle. Vláďa Darida odehrál 60 minut za juniorku, ale je to složité. Rekonvalescence byla dlouhá, ještě si zavoláme a domluvíme se. Co se týká našich hráčů v Itálii, tak to mají těžké. Tonda Barák s Kubou Janktem takový prostor nemají, ale do naroďáku patří, tak jsme se rozhodli, že je vezmeme.



Jaká byla největší bolest při skládání nominace. Byli to stopeři?

Střední obránce Tomáš Kalas má zlomenou čelist, krajní hráč Jan Kopic je taky na šest neděl pryč. To měli být stabilní hráči, tak jsme si to malovali. Na postu Kopice může alternovat i útočník. Vydru, Šurala nebo Schicka jsme viděli, možností je víc. Masopust v Jablonci ukazuje stabilní formu, je rychlostní typ, typické křídlo. Začal hrát i Láďa Krejčí, i když hraje halfbeka ve stylu se třemi obránci. Mluvili jsme s ním a má velkou chuť přijet.

V nominaci jsou tři hráči Plzně, jak jste viděl zápas v Římě?

Výsledek ani hra nebyly dobré. Pavel Vrba to zhodnotil správně. Podle toho jak hráli, tak vypadal i výsledek. Samozřejmě to není ideální, ale musím říct, že AS Řím je kvalitní evropský tým. Dostali gól, když nepokryli Džeka, který má na ně pifku. Další dostali do šatny a pak už je to složité. Je to ale poučení pro hráče a další zkušenost. Pořát je to Liga mistrů, musíte se z chyb poučit a jít dál.

Je v týmu dostatek vůdčích typů?

Vůdčí typy v mužstvu jsou. Lídr jako Nedvěd sice ne, ale mezi klukama jako Theo, Vláďa nebo Pavel Kadeřábek se to vyprofiluje. Myslím, že to bude fungovat.



Tomáš Sivok je mezi náhradníky Má zájem reprezentovat?

Byl z nominace překvapený, mluvil jsem s ním několikrát a ptal jsem se, jestli repre kariéru ukončil. Říkal, že ne a že je potěšený. Když ho povoláme, bude připravený.

Proč jste ukázal na Ondřeje Čelůstku, Davida Pavelku a Lukáše Hejdu?

S Pavelkou jsem pracoval v Liberci, je to skvělý kluk a hráč, typologický válečník, navíc hraje pravidelně. Čelůstka to samé, i když ho charakterově neznám. Hejda je velice kvalitní hráč, s Hubníkem hrají proti těžkým soupeřům v Lize mistrů. Bohužel Roman Hubník už kvůli rodině reprezentovat nechce, takže to, aby hráli spolu, nevyšlo.



Co jiní hráči ze starší generace? Uvažoval jste nad Jaroslavem Plašilem?

Myšlenky nominovat Jardu se mi v hlavě honily. Chtěl jsem tam dát lídra, aby pomohl, ale pak jsem je zavrhl. Připravujeme tým na mistrovství Evropy, které je za dva roky. Jardovi je 36 let, takže jsme se rozhodli, že vezmeme jiné hráče, kteří jsou k dispozici.

Co říkáte na nominaci Slovenska a Ukrajiny?

Síla je tam velká. Na Slovensku je to navíc i ta národnostní rivalita. Oba týmy mají podobnou sílu, ale my se teď upínáme hlavně na Slovensko, kde hrajeme první zápas. Dúbravka, Škrtěl, Kucka, Weiss… kvalita u nich je výborná, navíc hrají doma v Trnavě. Jsme ale schopni obstát, o tom jsem přesvědčen.

Slavie hraje Evropskou ligu v Rusku. Je výsledek tohoto zápasu pro reprezentaci důležitý?

Když reprezentant hraje a daří se mu, atmosféra je lepší a on se cítí dobře. Přijede nachystaný a dobře naladěný. Kluci jsou ale profíci a musí se vyrovnat i s porážkami. Myslím si, že Slavie uspět může.



Co výsledky v Lize národů, máte nějaké zadání od svazu?

Chceme být úspěšní a chceme vyhrát, jsou na to ještě tři zápasy. Zadání však žádné nebylo. Smlouva je koncipována na kvalifikaci mistrovství Evropy a pak i případně na samotný turnaj. Výsledek v Lize národů by tedy neměl ovlivnit moji práci. Budeme se ale snažit postoupit a pak se uvidí dál.



Bavil jste se s Karlem Jarolímem?

Nemluvil jsem s ním, není to běžné, aby si trenéři takhle říkali poznatky. Ale s Karlem nemám problém a považuji ho za moderního a zkušeného trenéra.

