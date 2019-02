Jeho pozice byla na podzim neotřesitelná. Spolehlivý brankář Stanislav Dostál byl po odchodu Zdeňka Zlámala jasnou jedničkou zlínského Fastavu. V první polovině ligové soutěže nevynechal ani minutu. Teď dostal sedmadvacetiletý gólman dalšího konkurenta.

Vedení klubu přivedlo do týmu Matěje Rakovana. Posila z Dundeee United nechce vysedávat na střídačce, Dostál se ovšem nového kolegy nebojí. „Beru to v pohodě. Pro mě se nic moc nemění. Připravuji se a makám pořád stejně. Chci chytat a pomáhat týmu,“ říká dlouholetá opora Fastavu.

Herní soustředění pod novým trenérem Pivarníkem bere naprosto vážně. Soustředí se na každé cvičení, do tréninků dává maximum. „Neřekl bych, že tréninky jsou oproti loňsku jiné. Samozřejmě se hodně zaměřujeme na taktiku a zakončení, ale to k hernímu soustředění patří. Je dost času spoustu věcí procvičit a nazkoušet,“ tvrdí Dostál.

Zatímco úvod pobytu v Beleku nejen fotbalistům Zlína zkomplikovalo počasí, nyní už na Turecké riviéře panuje pohoda. I když chvilkami prší, podmínky k tréninku mají ševci téměř ideální. „Počasí se naštěstí umoudřilo, což je příjemné. Občas sice sprchne, ale kroupy, které nás potkaly druhý den, už snad nebudou,“ doufá.

Víkendové události v Antalyi se dokonce dostaly do hlavních zpráv v České televizi. „Bylo to docela vážné. Tady bylo dokonce zavřené letiště, takže jsme i měli štěstí, že jsme přiletěli o den dříve,“ oddechl si Dostál.

I když silný vítr a prudký liják nadělaly na pobřeží Středozemního moře paseku, ševci až na výjimky jedou podle plánu. „V ten inkriminovaný den jsme byli odpoledne kvůli kroupám v posilovně, ale jinak jsme normálně na hřišti. Vždyť nejsme z cukru,“ připomíná s úsměvem zlínský gólman.

Na hotelu bydlí s útočníkem Pavlem Vyhnalem. V pokoji je ale většinou klid. „Myslím, že jsme si docela sedli. Oba jsme takové odpočinkové typy. Když je volno, tak si každý dělá, co ho baví. Já nejsem žádný vášnivý hráč, takže spíš sleduji filmy. Občas si skočíme na kávu,“ líčí Dostál. Volno ale mají zlínští fotbalisté hlavně večer. Přes den si totiž plní povinnosti nejen na hřišti, ale i v posilovně nebo při regeneraci. „Byli jsme se podívat i do města, ale volno jsme měli pouze dvakrát,“ informuje.

V luxusním rezortu ševcům nic neschází. V rozsáhlém komplexu mají k dispozici veškerý komfort. Hráči Fastavu si stejně jako ostatní hoteloví hosté pochvalují zejména kuchyni. „Ta je tady na špičkové úrovni,“ chválí Dostál.

Ligoví fotbalisté si mohou vybrat ze spousty jídel, salátů, ale i dezertů. „Nemáme striktně dané, co můžeme a nemáme jíst. Každý ale moc dobře ví, že hranolky a podobné věci nejsou to pravé ořechové. Takže si vybíráme spiše hodně zeleniny a dietnější pokrmy,“ usmívá se zlínská jednička.

Ševcům v Beleku nic nechybí. Že by se ale do známého prostředí vrátili v létě s rodinou na dovolenou, to asi nehrozí. „Určitě bych si to dokázal představit, ale ceny v létě jsou tady opravdu diametrálně odlišné,“ upozorňuje Dostál, který rád tráví volný čas doma s rodinou. Když má možnost, tak ale rád vyrazí někam do světa. „Ale že bych se řadil mezi cestovatele typu Míši Molka (kondiční trenér – pozn. red.), to rozhodne ne,“ směje se.

Nejdál byl zatím v Tunisku, v plánu je ale také exotičtější destinace. „Uvidíme, jak to vyjde,“ nechává prostor na manévry.

V Beleku se kromě Zlína připravují také borci ze sousedního Slovácka. Že by ale ševci sledovali krajského rivala, nehrozí. „Potkali jsme se na letišti, ale v jakém jsou hotelu nebo kde hrají přípravné zápasy, to nevím. To je spíš věcí trenérů, kteří je pojedou určitě zmapovat,“ ví.

Třeskuté derby se Slováckem, které odstartuje jarní část FORTUNA:LIGY, se totiž kvapem blíží. Letná se zaplní už v sobotu 9. února. „Na zápas se samozřejmě moc těším. Doufám, že se počasí u nás trošku umoudří, aby byla i dobrá atmosféra a fanoušci to měli na tribunách příjemnější,“ přeje si.

O sněhové nadílce, která v pondělí na východní Moravě zaskočila nejenom řidiče, ale také silničáře, Dostál díky zprávám z domova a internetu moc dobře ví. „Holt je konec ledna a občas mrzne nebo padá sníh,“ připomíná s úsměvem a společně se zbytkem týmu si vychutnává jarní počasí. „Přivezeme ho domů,“ vzkazuje.