Velké jméno představili ve své kabině v úterý dopoledne představitelé druholigového 1.SK Prostějov. Jejich sestavu posílí brněnský odchovanec Jan Polák, někdejší reprezentant a mimo jiné také bývalý hráč belgického Anderlechtu.

Jan Polák společně s předsedou 1.SK Františkem Jurou | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Obrovská posila jak do kabiny, tak na hřiště. My jsme o Honzu stáli už před sezónou. Nechávali jsme to na něm, jestli bude mít chuť do fotbalu," vyjádřil se k věhlasné posile trenér Oldřich Machala.

Za příchodem mistra Evropy do 21 let z roku 2002 stál předseda klubu František Jura. "Já jsem hlavně rád, že tu Honza je. Domlouvalo se to dlouho. Hlavní je, že má chuť hrát, to je nejdůležitější," komentoval příchod Jura.

Slova šéfa "eskáčka" potvrzuje i sám fotbalista. "Za příchodem do Prostějova jsou dvě věci. Za prvé mám pořád velkou chuť hrát fotbal. Za druhé mi v Brně skončila smlouva a nikdo se se mnou o případném prodloužení nebavil," vysvětluje Polák.

Znovu tak na stole přistála možnost působit v Prostějově. "Párkrát jsme se sešli a ve finále jsme se dohodli. Mám ještě určité zdravotní problémy, ale je to lepší a lepší. Kdy budu moci nastoupit do zápasu nicméně v tuhle chvíli neodhadnu," hlásí brněnský rodák.

Příchod Jana Poláka má na svědomí, dá se říct, také kapitán Karel Kroupa. "Roli hrál i aspekt, že Prostějov není daleko od Brna, navíc zde hrají kluci Brňáci. Například s Karlem Kroupou jsem chodil na základce do jedné třídy," potvrdil Polák. "Dohodli jsme se také s mým manažerem panem Paskou a panem Černoškem. Vzájemně jsme se všichni domluvili na spolupráci," dodal.

Nová akvizice se hned v úterý zapojila do tréninku se svými novými spoluhráči. Na dresu ponese číslo osm, které bylo podle Františka Jury nachystáno právě pro něj. "Honza neměl žádný požadavek na konkrétní číslo. Osmičku jsme mu rezervovali už před sezónou," uzavřel předseda 1.SK Prostějov.