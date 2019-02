Vřítil se do vápna Karviné a domácí stoper Janečka si musel pomoct faulem, aby beka Viktorie Plzeň Radima Řezníka zastavil. Nařízenou penaltu ale Michael Krmenčík neproměnil.

Radim Řezník | Foto: Deník / Kopáč Jiří

O výhře Viktorie 1:0 rozhodl chvíli před penaltou Krmenčíkův gól hlavou.

„Nějaké šance si vytváříme, ale bohužel je neproměníme. Na druhou stranu bych chtěl ocenit, že dobře bráníme. Pracuje a bojuje celé mužstvo a není to jen o nás obráncích,“ reagoval Radim Řezník na poznámku, že Viktoria vyhrála 1:0 počtvrté v řadě.



Pět zápasů a pět výher je snový start do sezony, že?

Říkali jsme si, že začátek ligy je pro nás důležitý, a proto jsme ho chtěli zvládnout. Už jsem říkal, že je výhoda, že nemusíme hrát předkola evropských pohárů. Takže nehrajeme dvakrát týdně. Patnáct bodů je super, i když někdy to není podle našich představ.



Bojujeme, ale je škoda, že jsme v Karviné nepřidali druhý gól. Karviná má nula bodů, ale myslím si, že nehraje tak špatně. Body se počítají a my jsme za tři body rádi.

Poprvé jste dali gól v první půli. Uklidnilo vás to?

Přiznám se, že ani nevím, že jsme dávali góly až ve druhém poločase. Nějak to nevnímám. Je škoda, že jsme nepřidali druhý gól z penalty nebo z jiné šance, abychom naší hru uklidnili, protože pak to bylo hektické. Balony se nakopávaly a už to bylo jen o soubojích, které jsme zvládli.