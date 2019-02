/ROZHOVOR/ Pět a půl roku. Tak dlouho byl zlínský odchovanec Roman Macek hráčem slavného Juventusu, kde se v létě potkal i s hvězdným Portugalcem Cristianem Ronaldem. Jednadvacetiletý fotbalista v Turíně prošel mládežnickými výběry, do prvního týmu se ale nedostal a putoval po hostováních v nižších soutěžích.

Po krátkých štacích v Bari a Cremonese zamířil do Švýcarska. I když na podzim kvůli problémům s achilovkou odehrál jen 182 minut, přesvědčil vedení Lugana, aby ho angažovalo. Člen reprezentační jednadvacítky v pondělí podepsal v padesátitisícovém městě ležícím v kantonu Ticino smlouvu do léta 2022. Juventus si ponechal předkupní právo na jeho případné angažování v budoucnu.

„Pro mě se nic moc nemění. Přestup do Lugana je ale v kariéře krok dopředu, ne krok zpátky,“ tvrdí Macek v rozhovoru pro Deník.

Jsem rád, že jsem se stal hráčem týmu, který hraje nejvyšší švýcarskou ligu. Tato soutěž má podle mě vysokou úroveň. Jsem hodně pozitivní, nadšený, protože první půlrok byl tady pro mě náročný. Kvůli zranění jsem toho moc neodehrál. Necítil jsem se dobře. Jde ale vidět, že jsem na vedení při zimní přípravě zapůsobil, že se rozhodlo pro tento krok. Chci se tady zabydlet, dostat se do formy. Hlavně být zdravý a ve druhé části sezony odehrát co nejvíc utkání.



Měl jste na výběr i jiné možnosti?

Řekněme, že jiné možnosti ani být nemohly. V létě jsem prodlužoval smlouvu s Juventusem a byl šťastný. Tohle se vyvrbilo během dvou tří dnů. Lugano mě chtělo z Juventusu odkoupit. Uskutečnilo se to sice rychle, ale všechno jsme to důkladně probrali. Pro mě se ale nic moc nemění. Juventus má na mě veškerá předkupní práva. V tomto kroku mě podpořil. Cítí, že to může být v mé kariéře velký krok a hlavně posun dopředu. Když všechno bude v pořádku, mohu se v budoucnu kdykoliv vrátit. Klub mi v létě prodloužením smlouvy ukázal, že mi důvěřuje.



Návrat do Česka ve hře nebyl?

Návrat do Česka ve hře nebyl. Přestup do Lugana je krok dopředu, ne krok zpátky. Vždycky je lepší, když patřím klubu, kde hraji, než chodit na roční hostování a střídat mančafty. Pak je náročnější se prosadit.

Tohle není žádné sbohem Juventusu. S klubem se neloučím. Pro mě se až tolik nemění. Když se nestane něco zásadního, příští sezonu začnu tady v Luganu. Přestup se udělal kvůli mému klidu. Když to půjde tak, jak má, mohu se jednou do Juventusu vrátit, což je pořád můj sen. Na druhé straně je mi jasné, že je náročné se do tak velkého klubu dostat a prosadit se v něm. Vždyť patří mezi nejlepší týmy na světě.



Stihl jste se v Turíně rozloučit? Mluvil jste třeba s Pavlem Nedvědem?

Rozloučit jsem se nestihl. S Nedvědem jsem nemluvil. Spíše jsem se bavil s lidmi, kteří mě sledovali v mládeži Juventusu nebo co se pohybují kolem přestupů. Byli to spíš lidé italské národnosti. Společně jsme během těch pár dní probírali možnosti, přesun do Lugana. To bylo asi všechno.



Švýcarská liga není mezi fanoušky až tolik sledovaná. Jaká je její úroveň?

Už v létě, kdy jsem přišel do Švýcarska, jsem byl velmi nadšený. Překvapilo mě, jakou má tamní liga úroveň. Někteří hráči jsou po individuální stránce velmi vyspělí. Jsou tu velké individuality, kvalitní fotbalisté. Jde vidět, že v poslední době se spousta hráčů ze švýcarské soutěže dostává do nejlepších lig světa.



Lugano patří do italské části Švýcarska, takže jste si moc zvykat nemusel, že?

Je pravda, že Lugano leží u hranic, mluví se tady italsky, všechno je v italském stylu. Po téhle stránce jsem si nemusel na nic zvykat, zapadl jsem perfektně.



Styl švýcarského fotbalu se ale od toho italského liší, ne?

Ve Švýcarsku se hraje útočnější a přímočařejší fotbal. Kvalita soutěže je velká, celkově je úroveň švýcarského fotbalu vysoká, což se potvrzuje také na reprezentační úrovni.



Máte za sebou měsíc zimní přípravy. Jak ji hodnotíte?

Na přípravu jsem se moc těšil. Téměř skoro celý podzim jsem totiž vynechal kvůli zranění, které se protáhlo na skoro tři měsíce. V přípravě už bylo všechno v pořádku. Po delší pauze jsem se zapojil do pořádných tréninků. Všechny přípravné zápasy jsem odehrál v základní sestavě. Snad mi zdraví vydrží a na jaře odehraji co nejvíc utkání. Chci pomoct mužstvu, abychom šplhali tabulkou nahoru.