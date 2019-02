Nic neponechat náhodě. To je ve sportu celkem oblíbené motto. Týmy i jednotlivci najímají odborníky na různá odvětví, od výživy po herní analýzu. Pokud jste si však mysleli, že vše již bylo objeveno, byli jste na omylu. Fotbalový Liverpool totiž před letošní sezonou jako první klub v Anglii zaměstnal experta na autová vhazování.

Letní přestupové okno zaválo do města Beatles nové tváře, například brankáře Alissona či záložníky Keitu a Fabinha. Anglický klub však přivedl ještě jednu zajímavou posilu. Thomase Gronnemarka. Že vám jeho jméno nic neříká? Není divu.

Dvaačtyřicetiletý Dán totiž nepřišel vyztužit soupisku Liverpoolu, Jürgen Klopp ho přivedl z jiného důvodu. Je totiž expert na autová vhazování. „Vím, že je to nejdivnější povolání na světě,“ usmíval se Gronnemark v rozhovoru pro BBC.

Liverpool může z autů těžit

Posměšky už lídr tabulky sklidil od několika expertů. „Nezlobte se, ale odborník na vhazování? Taky ho ze sebe můžu udělat. Chyťte míč oběma rukama, dejte ho za hlavu a hoďte na jednoho ze spoluhráčů,“ prohlásil bývalý skotský reprezentant Andy Gray.

Zdá se však, že vše není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Auty jsou důležitou součástí hry. „Nemám problém s Grayovými komentáři, ale je třeba si zjistit, co všechno tato práce obnáší. Jsem v tomto oboru světový expert, ale umím si ze sebe udělat legraci. Vím, že je to zvláštní,“ řekl dánský odborník, který s hodem dlouhým 51,33 metru drží i světový rekord.

Zlepšení Reds v tomto ohledu si na začátku sezony všiml Ian Wright. „Díval jsem se na Joea Gomeze, který měl několik dobrých vhazování, co jsem od něj nikdy neviděl. Fakt to svištělo. Je vidět, že Gronnemark ho něco naučil. Liverpool z toho může těžit,“ postavil se na stranu novinky někdejší forvard Arsenalu.

Bývalý reprezentant v atletice či bobování spolupracuje s fotbalovými kluby již od roku 2004. Když se o něm Klopp dozvěděl, ze zvědavosti se s ním toužil setkat. „Upřímně, o kouči na vhazování jsem nikdy předtím neslyšel. Když jsem ho ale poznal, na sto procent jsem si byl jistý, že ho chci zaměstnat,“ osvětlil německý trenér.

Složitá disciplína

Během zápasu má tým obvykle k dispozici přibližně čtyřicet až padesát autů a podle Gronnemarka jsou podceňovanou disciplínou. „Mohou přispět k plynulejší hře. Slabší týmy díky nim mohou "přežít". Tak či onak, jsou vhazování pro mužstvo vždy výhodou,“ vysvětlil.

A co samotná teorie? Dánský expert rozlišuje tři druhy vhazování - dlouhé, rychlé (využívané při protiútocích) a chytré (sloužící pro udržení míče pod tlakem). „Soustředím se na vše, co si dokážete představit. Nejde jen o techniku hodu, ale i o nabíhání, správných pozicích a vytváření prostoru,“ vyjmenoval důležité prvky.

Gronnemark dříve spolupracoval s dánskými celky Midtjyllandem či Horsensem, které loni po autových vhazováních nastříleli shodně deset gólů, a pod jeho vedením se zdokonalil v dlouhých autech například obránce Andreas Poulsen. Místo 25 metrů dohodí téměř ke čtyřicítce, což už může být zajímavá výhoda.

Podle odborníka ze severu Evropy je kolem třiceti technických aspektů pro dlouhé vhazování. K jeho vylepšení používá videoanalýzu a hráči se obvykle mohou zlepšit v délce hodu o čtyři až osm metrů.

Bude tedy Liverpool těžit z práce dánského experta? „Perfektní výsledek pro mě bude, když dají z dlouhého autu dva nebo tři góly. A ještě více mě potěší, když nějaké přijdou po rychlém nebo chytrém vhazování,“ dodal Gronnemark.

Jestli se Reds bude dařit, může přijít velký boom. Díra na trhu je přece jen obrovská.