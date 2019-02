/ROZHOVOR/ Odpovídal uvolněně, s dobrou náladou a s chutí. Bylo vidět, že Jakub Jankto si chce nadcházející reprezentační dvojzápas opravdu užít. „Každé utkání je pro mě motivací. Navíc se těším, že uvidím kluky ze Slavie,“ hlásí dvaadvacetiletý český středopolař, jenž si nyní v Itálii mimo jiné zvyká na nový klub – v červenci totiž z Udinese přestoupil do Sampdorie Janov.

Jakube, v létě jste se v rámci Serie A přesunul o několik set kilometrů níž, do Janova. Jak se vám tam líbí a daří?

Mně osobně se Janov líbí asi víc než Udine, i když i to mělo samozřejmě něco do sebe. Nedávno se ale ve městě stala tragédie s mostem, což bylo hrozné. Už se s tím bohužel nedá nic dělat, ale nedovedu si představit, co lidé museli prožívat. Já sám jsem po mostě jel den předtím a dokonce i ve stejný čas… My jinak včera odehráli velký zápas s Neapolí (3:0, pozn. red.). Podařilo se nám v něm opravdu hodně věcí, takže můžeme lidem přinést radost aspoň takto.

Proti Neapoli jste jasně zvítězili, ale vy jste nenastoupil. Jaká je vůbec vaše pozice v týmu?

Upřímně, sám vím, že se mi úvodní duel s Udine moc nepovedl, takže jsem to i čekal. Ještě v nějaké 70. minutě jsem byl připravený hrát, nakonec si to však trenér rozmyslel. Je přede mnou nicméně pořád dalších 36 zápasů. Pozice je dobrá – je nás šest středních záložníků, kteří se budou točit. Po repre pauze hrajeme pětkrát ve třinácti dnech, tam bude jen na nás, kdo ukáže formu.

Slavia, klub mého srdce

Zmiňujete reprezentační pauzu. Poslední duel s Nigérií jste s kolegy z národního týmu absolvovali v červnu. Může to být hendikep?

Ten má ale každé národní mužstvo, všichni se scházejí po určité době až nyní. Pro nás je spíše horší, že vypadli klíčoví hráči – Mára Suchý, Vláďa Darida, Bořek Dočkal, Tonda Barák a další, je jich fakt hodně. Na druhou stranu se na tohle vůbec nesmíme dívat a musíme dát do obou zápasů všechno.

Cítíte kvůli absencím k reprezentaci větší odpovědnost? Tým přece jen není až tak zkušený.

S tím bohužel nic neuděláme. Může to zase být šance pro jiné kluky, aby se ukázali a udělali nějaký lepší výsledek. Že bych ale cítil nějakou větší zodpovědnost či vyšší tlak než jindy, to ne.



Hned osm hráčů na sraz dorazí ze Slavie. Co, sám jako bývalý slávista, na současnou hru a výsledky sešívaných říkáte?

Osobně mě moc těší, protože Slavia je klub, ve kterém jsem vyrůstal a který mám v srdci. Vždycky mu fandím a fandit budu, takže jsem rád, že kluky znám a že se s nimi na srazu můžu potkat. Čímž samozřejmě nechci říct, že bych se nechtěl vidět i s ostatníma, to ne. (usmívá se)

Teoreticky se dá říct, že celá záloha by mohla být čistě slávistická, že?

Celý tým by mohl být slávistický. (směje se)

Pro výhru uděláme vše

Vezmeme-li si Ligu národů, jedná se o úplně nový projekt. Co od něj očekáváte?

Jinou zkušenost. Víme o možnosti dostat se na Evropu, takže určitě uděláme všechno pro to, abychom vyhráli. Skupinu máme vyrovnanou, rozhodnout může každý gól. Když se vyvarujeme zbytečných chyb a podáme nadstandardní výkon, máme šanci.

V prvním utkání vás prověří Ukrajina. Co o soupeři víte?

Hraje tam několik hráčů z moskevského Dynama, čtyři zkušení borci ze Šachtaru Doněck, Zinčenko z Manchesteru City… Myslím si ale, že v domácím prostředí můžeme být Ukrajincům minimálně vyrovnaným soupeřem. Jak jsem říkal – pokud odehrajeme kvalitní střetnutí, na vítězství máme.



A co duel s Rusy, budete mít proti čtvrtfinalistovi posledního MS zvýšenou motivaci?

Bude to přátelské, ale rozhodně ne méně důležité utkání. Půjdeme do nich na sto procent, měla by to být dobrá prověrka a stejně jako proti Ukrajině je chceme porazit. A že jsou to čtvrtfinalisté mistrovství? Pro mě je jednoduše motivací každý zápas, ať už to budou Slováci, Ukrajinci, Nizozemci nebo Španělé. Chci, vlastně my všichni chceme, podat co nejlepší výkon.