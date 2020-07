O PAUZE: Máme čtyři vnoučky, byli u nás tři neděle. Pak jsem dělal něco na baráku, učil se angličtinu. A taky jsem se udržoval fit, chodil jsem si zaběhat, abych byl připravený, až začnou fotbaly starých pánů. Nenudil jsem se.

O ZÁŘIJOVÉM ZAČÁTKU REPREZENTAČNÍ SEZONY: Jedeme na Slovensko, pak s nimi hrajeme doma. Je to výhoda. Západní Evropy byla zasažena, nemusíme řešit cestování. Uvidíme, třeba využijeme vlak. První nominace ale nebude jednoduchá, pár kluků vylétlo. Ale ono je to lepší, než když to skládáte z ničeho.

O NOVÝCH ADEPTECH: Někteří si říkají o pozornost. Pro nás je to dobře. Ve Spartě jsou mladí kluci, v Plzni se daří střední záloze. Ale nechtěl bych je ani jmenovat, protože ten záběr je širší. Začali hrát Pavelka, Barák. Musíme přihlédnout k momentální formě. Milan Škoda dává góly. Má svůj věk, ale když to tam bude v Turecku sázet? Proč ne?

O SUPERTALENTU HLOŽKOVI: Adam je velmi zajímavý typ. Ve Spartě to ukazuje a věřím, že půjde vysoko. Je mezi sledovanými, ale teď nemůžu říct, jestli bude v nominaci. Jestli je někdo starý, nebo mladý, na to já nekoukám.

O KAPITÁNOVI DOČKALOVI: Bořek byl pro nás klíčový hráč. Ale je na tom stejně jako ostatní. Pokud bude mít formu, vezmeme ho. Rok marodil, postupně se do toho dostává, ale vidíme, že i díky němu šla výkonnost Sparty nahoru.

O ÚTOČNÍKU SCHICKOVI: Patrik je v divné situaci. Nezáleží na něm, jestli zůstane v Lipsku, nebo se vrátí do AS Řím. Největší roli v tom hrají peníze. Mluvil jsem s ním, v Lipsku se cítí dobře. Preferuje, aby tam zůstal. Jsou tam mladí kluci, cítil jsem z něj, že je spokojený. Dával góly. Za mě by bylo dobré, kdyby tam zůstal.

O TRÉNOVÁNÍ DĚTÍ: Nikdy jsem nevedl žáky ani dorostence. Ale byl jsem rád za pozvání.