Prakticky stejný tým, ale výsledky jako den a noc. Olomoucká Sigma v nové sezoně tápe. Štika minulého ročníku se trápí u dna tabulky, přitom v soukolí se vyměnila jen dvě kolečka.

Trenér Sigmy Václav Jílek po ztraceném zápase s Bohemians | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Útočník Tomáš Chorý odešel už loni po vydařeném podzimu do Plzně a obránce Uroš Radakovič v létě vyměnil modrý olomoucký dres za rudý sparťanský.

Tak proč je Sigma předposlední s pouhými třemi body, když loni byla po stejném počtu zápasů druhá hned za suverénní Plzní?

„Fotbalová kvalita tam je, ale když tam nepřidáme atributy jako ochotu víc se porvat o výsledek, tak budeme body těžko sbírat,“ posteskl si po sobotní porážce v Příbrami trenér Václav Jílek, kterému už pomalu začíná jít o místo.

Vedení klubu by se jeho situací mělo podle informací Deníku zabývat v úterý, nicméně odvolán (zatím) nejdéle sloužící ligový kouč téměř jistě nebude.

Splníš, pokračuješ. Nesplníš, končíš

Spíš dostane pro následující zápasy bodový úkol, chcete-li ultimátum. Splníš, pokračuješ. Nesplníš, končíš.

I sám Jílek v Příbrami hovořil o tom, že jeho pozice už není nedotknutelná.

„Ale strach tam není, ten do toho vůbec nepatří. Jsou jen dvě možnosti. Buď půjdeme dál a otočíme to, nebo to půjde s někým jiným,“ řekl tvrdě.

„Hráčům věřím. Nějaký výsledek loni udělali. I když to možná dnes tak nevypadalo, tak mužstvo potenciál má,“ stojí si za svým olomoucký kormidelník.

„Sigma má dobrý tým. I dobrého trenéra. Ale taky mají smůlu. I dneska měli šance. Je na nich nějaká deka,“ říkal střelec jediného gólu Miroslav Slepička.

Jenže jenom smůlou to není, že jsou Hanáci se třemi body předposlední, zatímco loni touhle dobou měli krásných 17 bodů a byli druzí. Loni je oslavovali, letos hledají cestu z krize a hovoří se o nedostatečném nasazení a nízké odolnosti.

„Je to úplně jiná situace, ve které teď jsme. Loni se nám všechno dařilo. Nedostali jsme se do situace, kdy by nám chyběly body. Měli jsme elán i sebevědomí,“ říkal kouč už po Bohemians.

Křehká psychika

„Máme specifický způsob hry založený na kombinaci a na tom, že hráči jsou dlouhodobě spolu a jsou vychováni olomouckou fotbalovou školou. To je v takové situaci, jako jsme byli loni velmi dobré,“ pokračoval v hledání příčin problémů v Příbrami.

Nachází ji v křehké psychice.

„Velkou dávku sebevědomí jsme ztratili. A je to hlava, kdo rozhoduje o tom, kam půjdou nohy. Kdybychom body měli, tak naše kvalita bude na jiné úrovni,“ myslí si olomoucký trenér.

„Teď je třeba vybrat typy hráčů, které budou ochotné rvát se o každý míč, třeba i na úkor fotbalovosti,“ naznačil, že pro boje o záchranu, ve kterých teď Olomouc naprosto reálně je, jsou potřeba bojovnější a odolnější hráči. A možná i trochu jiný styl hry.

Málo platné, loňský svěží vítr, který Sigma do ligy přinesla, už je pryč. I soupeři k ní po loňských výsledcích přistupují jinak. Její hra je čitelná a personální překvapení může Jílek těžko z úzkého kádru vykouzlit.

Plán B, který by soupeře zaskočil, však momentálně Sigmě zoufale chybí.

Je pravděpodobné, že proti Dukle ho ještě tolik potřebovat nemusí. Tam se čeká spíš dobývání a klíčové bude proměnit případné šance. Sigma si je stále umí vytvořit, ale musí s nimi nakládat lépe. Ne jako Falta a Plšek v Příbrami.

Nedostaneš, neprohraješ

Varuje i 18 inkasovaných branek v aktuální sezóně oproti loňským sedmi. Od poctivé defenzivy a koncentrace celého týmu začíná všechno. Jak říká motto recesistického Fanklubu defenzivního fotbalu: Nedostaneš, neprohraješ.

Vědělo se, že odchod Radakoviče bude bolet a že Štěrba ani Kotouč ho nenahradí hned. Byť se oba snaží, rozdíl je patrný. Pomoct jim ale musí i zbytek týmu. Jinak může mít loňská olomoucká pohádka hodně brzy nevítané hororové pokračování.