Fotbalisté o sobě mohou dát vědět na hřišti, ale i mimo něj. Zářným příkladem je momentálně příbramský útočník Radek Voltr, který sehnal od svých fotbalových kamarádů dresy a dává je do aukce. Její výtěžek poputuje na pomoc těžce nemocné, ještě ani ne rok staré holčičce Sofince. A pozor, aukce končí už v pondělí 3. prosince v 19 hodin!

Radek Voltr. | Foto: Deník/Michal Káva

"Četl jsem na internetu její příběh, poslal na konto nějakou částku, ale pak jsem o tom začal přemýšlet více a napadlo mě udělat aukci dresů spoluhráčů nebo protihráčů. Z první se vybralo 30 tisíc, teď probíhá druhá," říká sedmadvacetiletý fotbalista.

Na jeho instagramovém nebo facebookovém účtu můžete přihazovat na dresy Davida Silvy, Tomáše Necida, Jana Morávka a řady dalších. Pověstnou třešničkou na dortu je dres Pavla Nedvěda. "Ten mi věnoval šéf ČAFH Pavel Hašek," vysvětluje Voltr.

"Rád bych poděkoval i všem ostatním, kteří mi dresy dali. Během první aukce jsem rozprodával věci, které jsem si za kariéru nasbíral do své soukromé sbírky, tentokrát jsem oslovil kluky, jestli by se do projektu nechtěli zapojit tím, že věnují svůj dres" dodává.

Jak můžete pomoci?

Web: www.nadejeprosofinku.cz



Facebook: RadekVoltr



Instagram: @radek_voltr