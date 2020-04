V překladu: dohrát by se měly dvě nejvyšší soutěže, FORTUNA:LIGA i FORTUNA NÁRODNÍ LIGA.

Plán je nyní jasný, začalo by se 25. května, končilo někdy před polovinou července. Bude to ale možné?

Trenér: Soutěž bude neregulérní

„Můj názor je, že se nedohraje. Chtěl bych, aby bylo všechno v normálu, ale moc tomu nevěřím,“ hlásí Jan Laštůvka, protřelý gólman Ostravy.

„Pokud se soutěž rozběhne, s fotbalem to nebude mít nic společného. Jestliže se bude hrát systémem středa sobota, nebo středa neděle, už to nebude o plnohodnotné hře. Většina mužstev nemá tak široký kádr. Bude to znehodnocené, z mého pohledu bude soutěž neregulérní,“ říká tvrdě Jiří Balcárek, trenér Opavy. „Stále nebyla zodpovězena celá řada otázek,“ dodá hned.

A má pravdu. Jde o termínovou listinu, posuny přestupního termínu, v červnu končící smlouvy… „Za sebe i za hráče, s nimiž jsem mluvil, říkám, že bych hrál třeba už za čtrnáct dnů nebo za tři týdny,“ zmiňuje trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Dalším otazníkem je, zda nezkrátit nejvyšší soutěž, neukončit ji hned po třiceti kolech. To by znamenalo odehrát už jen šest utkání. Ligová fotbalová asociace (LFA), pořadatel soutěží, je proti, naopak evropská federace je tomu nyní přístupná.

Ta nejpalčivější otázka je ale jasná. Co když se některý z hráčů (trenérů, členů realizačních týmů) nakazí? Půjde do karantény celý tým, třeba i soupeř?

Nebo to půjde řešit výjimkou? „Je strašně moc dohadů. Až někdo zaručí, že víme, jak nemoc vyřešit, mělo by se začít hrát,“ tvrdí v klubové televizi kouč Slavie Jindřich Trpišovský. „Každý má svoje rodiče, děti, jsou tu různé podpůrné týmy, zasáhnout to může kohokoliv. Někdo musí říct, co to obnáší. Vím, že jeden hráč ve velkém klubu už to má měsíc a nemůže se toho zbavit. Je nebezpečné, že nemoc zasahuje plíce,“ podotýká trenér.

Představa fotbalu je takováto: Pokud se objeví nakažený hráč, půjde do karantény. Zbytek týmu bude dva dny po sobě testován a ti, co budou negativní, budou moci dále fungovat. Nakažený bude po dvou týdnech otestován a po dvou negativních výsledcích se bude moci vrátit do hry.

Jenže ve světle měnících se pravidel… Kdo ví. „Od války je to největší situace, kterou tady zažíváme,“ konstatuje kouč Jablonce Petr Rada.

Jedna věc je jasná: Když by měl jít celý kádr (a lidé okolo) do karantény v případě každého pozitivního nálezu, je prakticky jisté, že by se liga nedohrála.

Moravská schůzka k osudu ročníku

Předčasný konec by některé kluby přivítaly. V minulých dnech se ostatně v Ostravě sešly moravské kluby a i o tom byla řeč. „Schůzka proběhla, ale rozhodně nemá mandát něco rozhodovat. Neproběhl žádný společný závěr. Sigma má zájem sezonu dohrát, pokud to vláda a situace v zemi umožní,“ ujistil Ladislav Minář, sportovní manažer Olomouce.

Podle informací Deníku je to však trochu jinak. Celky, k nimž patří také Teplice, Příbram, možná i Jablonec, by při stopce ušetřily.

Velkým hráčem na tomto poli je také Slavia, ta má však jiné pohnutky, chce titul a klidnou přípravu na (asi srpnový) boj o Ligu mistrů.

O osudu sezony se bude rozhodovat v příštích dnech, v pondělí má vedení LFA důležité setkání.