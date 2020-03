Očekává ho nyní cesta zpět do dřevních časů otců zakladatelů na konci 19. století? Včerejší rozhodnutí o zákazu sportovních akcí s účastí nad 100 osob bude mít zásadní dopad na fotbalové soutěže, pochopitelně hlavně na ty nejvyšší. Tribuny zející prázdnotou jsou kulisy, které ke špičkové kopané nepatří.

„To ticho je zvláštní, nedá se vůbec natrénovat,“ řekl Zdeněk Grygera, bývalý reprezentant a nyní šéf Fastavu Zlín, když viděl atmosféru šlágru Juventus Turín Inter Milán (hrálo se bez diváků). S vládním verdiktem ale souhlasí. „Za sebe i zlínský klub hlásím, že jej respektujeme. Zdraví nejen hráčů, ale i dalších lidí je na prvním místě,“ zdůraznil Grygera.

Méně než 100 lidí? Prý nemožné

Hranice 100 účastníků ovšem může představovat problém. Už dnes od 17 hodin se v Teplicích hraje dohrávka 23. kola FORTUNA:LIGY s Libercem a právě Tepličtí si tak jako první na vlastní kůži vyzkouší, jak obtížné může být vměstnat počet přítomných pod stanovený limit.

„Pokud do toho budeme počítat hráče a realizační týmy, tak celkový počet pro zajištění utkání je zhruba 117 až 120 lidí. Bez novinářů a s nejzákladnější pořadatelskou službou,“ uvedl ředitel komunikace FK Teplice Martin Kovařík s tím že osekat počet lidí pod stovku je nereálné.

Dnešní zápas navíc živě vysílá televize, tedy další početný štáb navíc. Jenže hrát bez diváků a navíc i bez kamer? To už se opravdu blíží návratu o sto let zpátky. Podobné trable řeší i jinde, třeba na Spartě, která má v neděli hostit ostře sledovaný duel s Plzní. „Určitě bychom pak na stadionu nemohli mít zástupce médií s výjimkou televize,“ řekl mluvčí Ondřej Kasík.

Slavia chce ligu přerušit

Co tedy bude s nejvyšší soutěží? To Ligový výbor LFA rozhodne dnes (zápasy od třetí ligy níž, organizované FAČR, se budou hrát bez diváků). Buď se duely zcela odloží, anebo se odehrají na prázdných stadionech.

„Jednoznačně podporuji přerušení ligy například do 2. 4. stejně jako v Itálii ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Životy a zdraví nad sport a zábavu,“ vzkázal šéf Slavie Jaroslav Tvrdík (on sám přitom nedávno i přes epidemii letěl do Číny).

O nesmyslnosti fotbalu bez fanoušků není třeba pochybovat, ale problematické je i Tvrdíkem (a některými dalšími, třeba Opavou) podporované řešení. Vzhledem k nabitému kalendáři a mistrovství Evropy nelze konec ligy příliš posunout. Kde brát volné termíny?

„Nevíme, jestli by se soutěž dohrávala nebo by tabulka zůstala tak, jak je teď. Co by se dělo s mužstvy, která jsou na sestupových a pohárových pozicích? Jak by se řešil postup do ligy?“ tázal se teplický trenér Stanislav Hejkal. Bez diváků samozřejmě nikdo hrát nechce. Jenže déletrvající přerušení by znamenalo zpochybnění regulérnosti celé soutěže. Klubové šéfy dnes nejspíš čeká rozhodování mezi špatnou a horší variantou.