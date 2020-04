On-line ke koronaviru ZDE.

Fotbalové soutěže by se v Evropě mohly postupně rozeběhnout v květnu a červnu. Fanoušci se na stadiony ale jen tak nedostanou. Třeba v Německu vyhlásil známý epidemiolog, ať si diváci neplánují účast na podobných akcích až do konce kalendářního roku.

V Dánsku se ale rozhodli využít jednoho fenoménu, který se v některých zemích rozmáhá obzvláště právě v této době. A tím jsou autokina. Nejen filmy totiž lze sledovat na plátně z pohodlí a hlavně bezpečí vlastního automobilu.

Midtjylland, aktuálně s dvanáctibodovým náskokem vedoucí celek dánské nejvyšší soutěže, by rád umožnil svým fanouškům sledovat utkání a být při tom v co nejbližším kontaktu s fotbalisty, co jen to bude možné. Proto vedení klubu plánuje, až bude možné v severoevropské zemi opět tamní ligu rozjet, že využije parkovací místa v okolí stadionu, zpočátku dvě tisícovky, k možnosti sledovat utkání živě.

Na parkoviště mají být nainstalovány velkoplošné obrazovky a fanoušci by navíc mohli prostřednictvím autorádií poslouchat i živý komentář k utkání.

A efekt by to mělo i pro fotbalisty. Obdobně, jako by byl promítán zápas na parkovišti, měli by fotbalisté možnost průběžně sledovat záběry z fandění svých příznivců.