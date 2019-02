Společně s generálním partnerem, společností Fortuna, a s Deníkem jako mediálním partnerem přichází LFA s novým projektem FORTUNA FAIR:PLAY. V rámci něj budou oceňovány kluby či jednotlivé osoby z prostředí profesionálního fotbalu, kteří se zachovají v duchu férové hry.

Admir Ljevakovič z Teplic se raduje z gólu. | Foto: ČTK/Libor Zavoral

„Férový přístup je v profesionálním fotbale často zmiňované téma. Ligová fotbalová asociace si předsevzala, že bude s kluby pracovat na lepším renomé profesionálních soutěží. Víme, že je to běh na dlouhou trať, ale přesto věříme, že každý takový krok nám nakonec pomůže,“ řekl při spuštění projektu FORTUNA FAIR:PLAY ředitel LFA Dušan Svoboda.

S myšlenkou podpořit podobnou iniciativu přišel generální partner, společnost Fortuna, už při svém vstupu do ligového fotbalu. „Ve vrcholovém sportu je enormní tlak na výkon a výsledky, my jsme ale hledali způsob, jak pomoci k zachování tradičních hodnot fair-play, které se občas tak trochu vytrácejí. Není nic hloupějšího, než když hráč v souboji evidentně odrazí míč do autu a hned se hlásí o vhazování. Novým projektem chceme toto téma otevřít, a naopak ocenit ty, kteří jsou schopni svoji čest povýšit nad krátkodobý prospěch,“ prozradil za Fortunu její generální ředitel David Vaněk.

Projekt FORTUNA FAIR:PLAY mediálně zaštítí Deník, jehož regionální redakce rozeseté po celém Česku se stanou hlavním garantem zpracování všech příběhů.

„V Deníku se snažíme nejen na fotbal, ale i na celý sport dívat i jinak než jen optikou výsledků, tabulek a tradičních hlasů trenérů. Chceme hledat zajímavé příběhy. I proto se na tomto projektu rádi podílíme, neboť skvěle zapadá do naší strategie. Navíc v sobě nese pozitivní lidské hodnoty. To je zvláště v dnešní nejednotné společnosti důležité,“ řekl Petr Koděra, který v Deníku řídí projekty spojené se sportem.

Prvním vyznamenaným bude teplický kapitán Admir Ljevakovič, který v utkání 14. kola proti Bohemce přiznal teč před rohovým kopem, z kterého soupeř vstřelil důležitý gól. Jeho příběh stejně jako všechny další se dočtete pravidelně v Deníku ZDE.

Hledat příběhy můžete i vy, naši čtenáři. Pokud vás na stadionu FORTUNA:LIGY nebo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY cokoliv zaujme, napište na email sport.kraje@denik.cz. Rádi příběh zveřejníme.