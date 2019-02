/ROZHOVOR/ V Krakově si ani ne před rokem prožil fotbalové dno. Brzdila ho zranění i nedůvěra, mluvilo se o jeho odchodu. V nové sezoně ovšem Zdeněk Ondrášek zazářil: během dvaceti duelů nastřílel dvanáct branek. I díky nim přišla nabídka z USA, kterou útočník s přezdívkou „Kobra“ několik dní před Vánoci přijal. „Jsem rád, že to vyšlo. Dallas má hodně mladých hráčů a velké ambice,“ prohlásil historicky třetí Čech v MLS v rozhovoru pro Deník.

Byly pro vás poslední týdny hektické?

Před odletem jsem v Krakově trénoval s osobním trenérem a dost byl i s rodinou, takže jsem si je užil. Do Dallasu jsem se nicméně těšil, jde o velký krok vpřed.

Zamířila s vámi do Ameriky i vaše přítelkyně Daria?

Nejprve si musela vše vyřídit v Polsku, pak hned přijela. Je skvělá, od první chvíle se snaží dělat vše pro to, abych se cítil jako doma.

Bylo jednání Dallasu stejné jako u evropských celků, nebo vás klub překvapil?

Velké rozdíly jsem neviděl. Stejně jako u dřívějších angažmá vše probíhalo v pozitivním duchu. Spíše mě v Dallasu překvapili lidé mimo klub. Jsou velmi přátelští.

Co Major League Soccer? Sledoval jste ji i předtím?

Nijak extra, člověk však zaznamenal hvězdy, které zde působily či pořád působí. Kdysi Davida Beckhama, dnes můj vzor Wayna Rooneyho nebo Zlatana Ibrahimoviče. Nicméně pozor, teď pro mě MLS znamená Dallas.

Jak dlouho jste se rozhodoval? Měl jste i jiné možnosti?

Ozvaly se například celky z Polska, Holandska, Francie, Ruska, Thajska či Koreje. Když mi ale agent řekl o nabídce z Texasu, hned jsem věděl, že ji chci přijmout.

Je Dallas zaslíbenou fotbalovou lokalitou?

Hraje se tady všechno: hokej, americký fotbal, basket i baseball. Asi nejde o sport číslo jedna, fanoušků má ovšem dost. A skvělých, o tom jsem se přesvědčil už na letišti, trénincích nebo sociálních sítích. Samotný tým má hodně mladých hráčů a velké ambice.

Zmínil jste konkurenci ostatních sportů. Plánujete jít se na ně podívat?

Stoprocentně, na všechny. Nejvíc se těším na hokej, kde můžu vidět i tři české hráče: Radka Faksu, Martina Hanzala a Romana Poláka.

V MLS vás mimo jiné čeká konfrontace se zmíněným Ibrahimovičem. Těšíte se?

Proti Zlatanovi si zahrajeme hned ve druhém kole (9. března pozn. red.), navíc na domácím hřišti. Vidět takového „blázna“ naživo bude zážitek. Samozřejmě hlavně fotbalový. (usmívá se)

Sledoval jste loni Bořka Dočkala v dresu Philadelphie? Doufáte v podobný průlom?

Dařilo se mu výborně, ale mě to nepřekvapilo. Bořek je výborný fotbalista, Česku tady udělal skvělou reklamu. Jak bude vypadat má štace, to je ve hvězdách. Udělám vše pro to, aby se dařilo týmu.

A reprezentace? Na podzim existovala možnost, že byste se zapojil. Vnímal jste ji?

Těšilo mě, že se o mně vědělo, vždyť Wisle se dařilo a já jsem střílel góly. Nakonec to nevyšlo, ale nevzdávám se. Věřím, že když budu hrát dobře a dávat další branky, můžu se do národního týmu podívat v budoucnu.

Amerika táhne. Čím?

Nejen Ibrahimovič a Rooney, MLS si vyzkoušela i řada dalších hvězd: Didier Drogba, Frank Lampard, Kaká či třeba David Beckham. „Právě s Beckhamem přišel velký zlom,“ říká Ondráškův agent David Zíka ze společnosti Global Sports. „Dříve se liga hledala, s ním ovšem získala novou prestiž, sponzory i peníze.“ Co Evropany na Státech láká? „Je atraktivní zkusit si tamní život a zblízka sledovat jiné americké sporty. Zajímavé jsou i platy. Ty běžné mohou konkurovat například německé Bundeslize,“ dodává Zíka.