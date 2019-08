Slávisté budou začínat utkáním na soupeřově hřišti. Zda to je, či není výhoda, však nedokáží odhadnout. „Je těžké říct, zda je lepší začínat doma, nebo venku. Možná je trochu lepší začínat venku, ale vím, že se nám několikrát vyplatilo naopak začít doma a pak jsme to zvládli venku. Loni jsme s Kyjevem hráli nejdřív doma, což se nám zrovna nevyplatilo. Kdyby to bylo naopak, bylo by to úplně jiné. Možná je tedy lepší, že začínáme venku,“ přemítá kapitán týmu Milan Škoda pro oficiální klubový web.

„Pokud uhrajeme venku dobrý výsledek a dáme tam gól, bude to velká výhoda hrát doma v domácí atmosféře," ví trenér Jindřích Trpišovský. „Na druhou stranu, pokud tam gól nedáme, hraje se v domácím prostředí hůř, protože každý vstřelený gól soupeře je velká komplikace," přidává ale i další pohled. „Uvidíme po prvním zápase, zda to je výhoda nebo ne. Záleží, jakým způsobem se budeme prezentovat tam, hlavně pokud se nám tam podaří vstřelit branku. Dává nám to možnost hrát v prvním zápase co nejotevřeněji a pokusit se skórovat, to by pak do odvety byla velká výhoda,“ tvrdí.

Jasno má ale v tom, který z obou celků by raději v Edenu přivítal. „Pokud postoupí Celtic, což bychom všichni chtěli, jsem s losem maximálně spokojený. Z té pravděpodobné čtveřice, která může do play-off postoupit, jsem si Celtic přál. I když sportovně si myslím, že by pro nás byla nejpřijatelnější Kodaň. Já měl ale na prvním místě Celtic, protože to je Skotsko a skvělá atmosféra,“ říká.„Hodně lidí si přálo Celtic, který ale ještě musí postoupit. Já doufám, že postoupí a zahrajeme si na ostrovech. Věřím jim víc než Kluži, od které nevím, co čekat. Kdyby Celtic postoupil, hodně se tam těším. Zápas u nich v Celtic Parku je něco neskutečného, byl by to svátek pro všechny. Pak by byla domácí odveta, šanci bychom určitě měli, je to lepší než například dostat Ajax,“ má jasno pravý obránce Slavie.



Ať už tak, nebo tak, Slavia rozehraje play off 20., nebo 21. srpna.